Близько 6 млрд тонн води на день. У Гренландії стався божевільний стрибок танення льоду

Минулого тижня в Гренландії відбулося одне з найсильніших танень льоду за історію спостережень, що дуже стривожило всіх дослідників.

Кілька днів надзвичайно теплої погоди в північній Гренландії спричинили швидке танення льодовиків, про що свідчать річки талої води, які прямують до океану, пише CNET.

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Вчені зазначають, що температура піднялася на 10 градусів вище, ніж зазвичай для цієї пори року, і становить 15°C. За даними дослідників, обсягу льоду, який розтанув у Гренландії лише в період з 15 по 17 липня, що становить 6 млрд т води на день, достатньо, щоб занурити Західну Вірджинію (США) під воду на 30 см.

"Якщо подивитися на середні значення клімату за 30-40 років, то можна зрозуміти, що танення льодів минулого тижня явно ненормальне явище", — розповів учений Тед Скамбос з Університету Колорадо.

Вчених лякає таке різке потепління.

"Ми дуже сильно переживаємо. Страшно уявити, які наслідки нас очікують через глобальне потепління. Що ще вражає, то це те, що з такою погодою в ці дні ми навіть могли ходити у футболках", — зазначив вчений Куталміс Сайлам з Техаського університету.

Щоліта вчені переживають, що побачать повторення рекордного танення, що сталося у 2019 році, коли в море витекло 532 млрд т льоду. Несподівано гаряча весна та липнева спека 2019 року спричинили танення майже всієї поверхні крижаного щита. Внаслідок цього глобальний рівень моря підвищився на 1,5 мм.

Останні дослідження вказують на все більш і більш небезпечну ситуацію на крижаному острові Північної півкулі. Дослідження, проведене в лютому, показало, що на дні Гренландського льодовикового щита спостерігається велика швидкість танення, спричинена величезною кількістю талої води, що стікає з поверхні. Ця вода особливо небезпечна, тому що вона може дестабілізувати верхній шар і призвести до масивної та швидкої втрати льоду.

У 2020 році вчені виявили, що танення крижаного щита Гренландії досягло критичної точки. Як вважають дослідники з Університету штату Огайо, жодні зусилля щодо запобігання глобальному потеплінню вже не зможуть зупинити його.

Ще одне дослідження показало, що швидкість танення останніми роками перевищує все, що Гренландія зазнала за останні 12 000 років, і цього достатньо, щоб викликати помітні зміни у гравітаційному полі над островом.

Нагадаємо, що раніше вчені зафіксували у багатьох країнах світу нові рекорди середньомісячної температури. Щобільше, теплові хвилі можна побачити навіть з космосу.