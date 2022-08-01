В Египте обнаружили затерянный Солнечный храм (фото)

Внутри самого сооружения эксперты нашли несколько керамических горшков, пивных бокалов, а также сосуды с красной каймой, которые использовались в ритуалах и церемониях.

В ходе своих недавних археологических раскопок в египетском некрополе Абусир, недалеко от Саккары, ученые обнаружили следы здания из кирпича самана и кварцевых блоков, пишет Express.

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Как отмечают эксперты, особенность находки заключается в том, что она является остатком древнего затерянного Солнечного храма. Эти древние святилища египтяне строили в честь древнеегипетского бога солнца — Ра. Считается, что эти храмы восходят к V династии (ок. 2504-2347 гг. до н. э.). Здание было найдено совместной миссией итальянских и польских археологов, обнаруживших святилище под храмом царя Ниусерра.

[ + – ] Считается, что эти храмы восходят к V династии (ок. 2504-2347 гг. до н. э.)

"В здание можно попасть через вход, построенный в известняковой скале, ведущий к площадке с мощеным полом и огромными блоками кварца", — рассказали исследователи.

Часть здания была снесена королем для строительства храма. Внутри самого сооружения эксперты нашли несколько керамических горшков, пивных бокалов, а также сосуды с красной каймой, которые, как считалось, использовались в ритуалах и церемониях. Кроме того, археологи наткнулись на несколько грязных печатей с именами королей из V династии.

"Изучая керамику, мы надеемся получить новое представление о древних египтянах, живших во времена V династии", — подчеркнули эксперты.

В 1898 году археологам удалось обнаружить первый Солнечный храм Ниусерра, который был шестым фараоном из V династии. Он правил Египтом в 2458 — 2422 годах до н. э.

[ + – ] Основная цель храма заключалась в том, чтобы быть местом для обожествления живого царя

Основная цель храма заключалась в том, чтобы быть местом для обожествления живого царя. Как отмечают египтологи, Солнечные храмы построили для себя 6 из 7 фараонов V династии.

"Для нас очень важно находить и изучать эти храмы, поскольку они могут предоставить очень важную информацию и помочь понять историю Древнего Египта", — заключили ученые.

Напомним, что ранее ученые наткнулись на уникальную гробницу египетского полководца Вахибре-Мери-Найт, который отвечал за вербовку солдат из Малой Азии и Эгейских островов. Захоронение датируется началом V века до н.э.

А вот в июле эксперты впервые нашли в Египте мумию женщины, пережившую при жизни инсульт, который привел к параличу левого полушария мозга. В результате женщина стала инвалидом, однако благодаря заботе семьи она смогла прожить с этим состоянием еще несколько лет.