У Єгипті виявили загублений Сонячний храм (фото)

Усередині самої споруди експерти знайшли кілька керамічних горщиків, пивних келихів, а також судини з червоною облямівкою, які використовували в ритуалах та церемоніях.

Під час своїх недавніх археологічних розкопок в єгипетському некрополі Абусир, неподалік Саккари, вчені виявили сліди будівлі з цегли саману та кварцових блоків, пише Express.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Як зазначають експерти, особливість знахідки полягає в тому, що вона є залишком стародавнього загубленого Сонячного храму. Ці стародавні святилища єгиптяни будували на честь давньоєгипетського бога сонця — Ра. Вважається, що ці храми сягають V династії (бл. 2504-2347 рр. до н. е.). Будівлю знайдено спільною місією італійських та польських археологів, які виявили святилище під храмом царя Ніусерра.

[ + – ] Вважається, що ці храми сягають V династії (бл. 2504-2347 рр. до н. е.)

"У будівлю можна потрапити через вхід, збудований у вапняковій скелі, що веде до майданчика з брукованою підлогою та величезними блоками кварцу", — розповіли дослідники.

Частину будівлі король зніс для будівництва храму. Всередині самої споруди експерти знайшли кілька керамічних горщиків, пивних келихів, а також судини з червоною облямівкою, які, як вважалося, використовували в ритуалах та церемоніях. Крім того, археологи натрапили на кілька брудних печаток з іменами королів із V династії.

"Вивчаючи кераміку, ми сподіваємося отримати нове уявлення про стародавніх єгиптян, які жили за часів V династії", — наголосили експерти.

1898 року археологам вдалося виявити перший Сонячний храм Ніусерра, який був шостим фараоном з V династії. Він правив Єгиптом у 2458 — 2422 роках до н. е.

[ + – ] Основна мета храму полягала у тому, щоб бути місцем для обожнювання живого царя

Основна мета храму полягала у тому, щоб бути місцем для обожнювання живого царя. Як зазначають єгиптологи, Сонячні храми збудували собі 6 з 7 фараонів V династії.

"Для нас дуже важливо знаходити та вивчати ці храми, оскільки вони можуть надати дуже важливу інформацію та допомогти зрозуміти історію Стародавнього Єгипту", — підсумували вчені.

Нагадаємо, що раніше вчені натрапили на унікальну гробницю єгипетського полководця Вахібре-Мері-Найт, який відповідав за вербування солдатів з Малої Азії та Егейських островів. Поховання датується початком V століття до н.е.

А ось у липні експерти вперше знайшли в Єгипті мумію жінки, яка пережила за життя інсульт, який призвів до паралічу лівої півкулі мозку. Внаслідок цього жінка стала інвалідом, проте завдяки турботі сім'ї вона змогла прожити з цим станом ще кілька років.