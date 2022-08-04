В Чили образовалась огромная дыра в пустыне: причины ее появления пока не известны (фото)

Огромный провал в земле имеет в диаметре примерно 32 метра и в глубину он уходит на примерно 60 метров.

На территории пустыни Атакама в Чили, недалеко от рудника, где добывают медь, образовалась огромная дыра, которая больше по размерам, чем теннисный корт. Эксперты пытаются выяснить причину ее появления и не связан ли обвал с деятельностью компании по добыче меди, сообщает ScienceAlert.

Огромная дыра в земле, которая по оценкам имеет диаметр примерно 32 метра, уходящая в глубину на примерно 60 метров, появилась возле города Тьерра-Амарилья, который находится примерно в 800 км от столицы Чили Сантьяго, на севере страны.

[ + – ] Огромная дыра в земле, которая по оценкам имеет диаметр примерно 32 метра, уходящая в глубину на примерно 60 метров, появилась возле города Тьерра-Амарилья, который находится примерно в 800 км от столицы Чили Сантьяго, на севере страны Фото: ScienceAlert

Рядом с городом находится рудник, где добывают медь, под названием Алькапарроса. Этот рудник принадлежит канадской компании Lundin Mining. Стоит заметить, что в Чили добывают больше всего меди в мире и эта страна обеспечивает 25% мирового рынка этого металла.

Специалисты Национальной службы геологии и горного дела Чили уже начали тщательное исследование дыры, чтобы выяснить причину ее появления.

[ + – ] Специалисты Национальной службы геологии и горного дела Чили уже начали тщательное исследование дыры, чтобы выяснить причину ее появления Фото: ScienceAlert

В заявлении компании Lundin Mining сказано, что сразу после появления дыры, вокруг обвала был оборудован 100-метровый периметр безопасности. Также в компании заявили, что в результате обвала никто не пострадал, а также, что никакого ущерба не было нанесено ни инфраструктуре рудника, ни другой близлежащей инфраструктуре.

С момента появления дыры, а это произошло несколько дней назад, больше не произошло никаких обвалов грунта, и дыра осталась в своем первоначальном виде. Но в целях безопасности все работы на медном руднике были приостановлены до выяснения причин появления огромной дыры в чилийской пустыне.

Руководитель Национальной службы геологии и горного дела Чили Дэвид Монтенегро заявил, что причина обвала будет установлена, а пока что приняты все меры безопасности ,чтобы не пострадали ни рабочие рудника, ни жители близлежащего города.

В то же время, мэр города Тьерра-Амарилья, в котором проживает примерно 13 тысяч человек, Кристиан Зунига, заявил журналистам, что это было беспрецедентное событие. И он требует от властей выяснить, является ли появление провала в земле результатом деятельности добывающей компании или же она появилась из-за других, возможно, природных факторов.

Как уже писал Фокус, ученые обнаружили под Панамой, страной в Центральной Америке, секретный проход в недрах Земли. Он расположен на глубине примерно в 100 км от поверхности.

Также Фокус писал о том, что спелеологи обнаружили самую глубокую пещеру в Австралии. Она находится на острове Тасмания и ее глубина составляет 401 метр. Предыдущей рекорд принадлежал пещере, которая находится рядом. Ее глубина – 397 метров.