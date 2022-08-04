У Чилі утворилася величезна дірка в пустелі: причини її появи наразі не відомі (фото)
Величезний провал у землі має в діаметрі приблизно 32 метри і в глибину він сягає приблизно 60 метрів.
На території пустелі Атакама в Чилі, неподалік від шахти, де видобувають мідь, утворилася величезна дірка, яка більше за розмірами, ніж тенісний корт. Експерти намагаються з'ясувати причину її появи і чи не пов'язаний обвал із діяльністю компанії з видобутку міді, повідомляє ScienceAlert.
Величезна дірка в землі, яка за оцінками має діаметр приблизно 32 метри, що сягає глибини на приблизно 60 метрів, з'явилася біля міста Тьєрра-Амарілья, що знаходиться приблизно за 800 км від столиці Чилі Сантьяго, на півночі країни.
Поруч із містом знаходиться шахта, де видобувають мідь, під назвою Алькапарроса. Ця копальня належить канадській компанії Lundin Mining. Варто зауважити, що в Чилі найбільше добувають міді у світі й ця країна забезпечує 25% світового ринку цього металу.
Фахівці Національної служби геології та гірничої справи Чилі вже розпочали ретельне дослідження дірки, щоб з'ясувати причину її появи.
У заяві компанії Lundin Mining сказано, що відразу після появи дірки навколо обвалу було обладнано 100-метровий периметр безпеки. Також у компанії заявили, що внаслідок обвалу ніхто не постраждав, а також, що жодних збитків не було завдано ні інфраструктурі копальні, ні іншій прилеглій інфраструктурі.
З моменту появи дірки, а це сталося кілька днів тому, більше не сталося жодних обвалів ґрунту, і дірка залишилася у своєму первісному вигляді. Але з метою безпеки всі роботи на мідній шахті було припинено до з'ясування причин появи величезної дірки в чилійській пустелі.
Керівник Національної служби геології та гірничої справи Чилі Девід Монтенегро заявив, що причину обвалу буде встановлено, а поки що вжито всіх заходів безпеки, щоб не постраждали ні робітники шахти, ні жителі прилеглого міста.
У той же час, мер міста Тьєрра-Амарілья, в якому проживає приблизно 13 тисяч людей, Крістіан Зуніга, заявив журналістам, що це була безпрецедентна подія. І він вимагає від влади з'ясувати, чи є поява провалу в землі результатом діяльності видобувної компанії, чи вона з'явилася через інші, можливо, природні фактори.
Як уже писав Фокус, учені знайшли під Панамою, країною у Центральній Америці, секретний прохід у надрах Землі. Він розташований на глибині приблизно 100 км від поверхні.
Також Фокус писав про те, що спелеологи виявили найглибшу печеру в Австралії. Вона знаходиться на острові Тасманія та її глибина становить 401 метр. Попередній рекорд належав печері, що знаходиться поряд. Її глибина — 397 метрів.