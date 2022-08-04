У Чилі утворилася величезна дірка в пустелі: причини її появи наразі не відомі (фото)

Величезний провал у землі має в діаметрі приблизно 32 метри і в глибину він сягає приблизно 60 метрів.

На території пустелі Атакама в Чилі, неподалік від шахти, де видобувають мідь, утворилася величезна дірка, яка більше за розмірами, ніж тенісний корт. Експерти намагаються з'ясувати причину її появи і чи не пов'язаний обвал із діяльністю компанії з видобутку міді, повідомляє ScienceAlert.

Величезна дірка в землі, яка за оцінками має діаметр приблизно 32 метри, що сягає глибини на приблизно 60 метрів, з'явилася біля міста Тьєрра-Амарілья, що знаходиться приблизно за 800 км від столиці Чилі Сантьяго, на півночі країни.

[ + – ] Величезна дірка в землі, яка за оцінками має діаметр приблизно 32 метри, що сягає глибини на приблизно 60 метрів, з'явилася біля міста Тьєрра-Амарілья, що знаходиться приблизно за 800 км від столиці Чилі Сантьяго, на півночі країни Фото: ScienceAlert

Поруч із містом знаходиться шахта, де видобувають мідь, під назвою Алькапарроса. Ця копальня належить канадській компанії Lundin Mining. Варто зауважити, що в Чилі найбільше добувають міді у світі й ця країна забезпечує 25% світового ринку цього металу.

Фахівці Національної служби геології та гірничої справи Чилі вже розпочали ретельне дослідження дірки, щоб з'ясувати причину її появи.

[ + – ] Фахівці Національної служби геології та гірничої справи Чилі вже розпочали ретельне дослідження дірки, щоб з'ясувати причину її появи Фото: ScienceAlert

У заяві компанії Lundin Mining сказано, що відразу після появи дірки навколо обвалу було обладнано 100-метровий периметр безпеки. Також у компанії заявили, що внаслідок обвалу ніхто не постраждав, а також, що жодних збитків не було завдано ні інфраструктурі копальні, ні іншій прилеглій інфраструктурі.

З моменту появи дірки, а це сталося кілька днів тому, більше не сталося жодних обвалів ґрунту, і дірка залишилася у своєму первісному вигляді. Але з метою безпеки всі роботи на мідній шахті було припинено до з'ясування причин появи величезної дірки в чилійській пустелі.

Керівник Національної служби геології та гірничої справи Чилі Девід Монтенегро заявив, що причину обвалу буде встановлено, а поки що вжито всіх заходів безпеки, щоб не постраждали ні робітники шахти, ні жителі прилеглого міста.

У той же час, мер міста Тьєрра-Амарілья, в якому проживає приблизно 13 тисяч людей, Крістіан Зуніга, заявив журналістам, що це була безпрецедентна подія. І він вимагає від влади з'ясувати, чи є поява провалу в землі результатом діяльності видобувної компанії, чи вона з'явилася через інші, можливо, природні фактори.

Як уже писав Фокус, учені знайшли під Панамою, країною у Центральній Америці, секретний прохід у надрах Землі. Він розташований на глибині приблизно 100 км від поверхні.

Також Фокус писав про те, що спелеологи виявили найглибшу печеру в Австралії. Вона знаходиться на острові Тасманія та її глибина становить 401 метр. Попередній рекорд належав печері, що знаходиться поряд. Її глибина — 397 метрів.