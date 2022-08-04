Ученые подвергли сомнению беременность легендарной египетской мумии (фото)

По мнению экспертов, обнаружение "беременности" мумии было результатом иллюзии, вызванной явлением парейдолия — восприятие изображения или значения там, где их на самом деле нет.

В ходе своего нового исследования эксперты занялись повторным изучением знаменитой 2000-летней беременной египетской мумии, пишет The First News.

В прошлых исследованиях эксперты выяснили, что мумия представляла собой беременную женщину, которая при жизни находилась на 26-30 неделе беременности. Женщина имела высокий статус и ей было от 20 до 30 лет, когда она умерла в I веке до н.э. Причину смерти узнать не удалось.

[ + – ] В прошлых исследованиях эксперты выяснили, что мумия представляла собой беременную женщину, которая при жизни находилась на 26-30 неделе беременности

Тем не менее египтолог Варшавского университета Камила Браулинская и ее команда не согласны с прошлыми результатами исследования касательно беременности мумии. Поэтому они решили провести отдельный анализ изображений реконструированного содержимого таза и сравнить его с результатами исследований древнеегипетских зародышей. Так они пришли к выводу, что на самом деле содержимое живота мумии составлял не плод, а 4 свертка, которые туда поместили древние бальзамировщики.

Исследователи заявили, что, несмотря на то, что рентгеновские снимки и компьютерная томография в прошлом году показали то, что выглядело как плод, ученые совершили ошибку из-за компьютерной иллюзии и неправильного толкования томограммы.

[ + – ] Ученые совершили ошибку из-за компьютерной иллюзии и неправильного толкования томограммы

"На самом деле, вместо плода там были 4 свертка, в которых, скорее всего, находится как минимум один мумифицированный орган умершего. Такая практика была весьма популярна среди древних египтян", — отметили ученые.

Однако египтологи рассматривают и другой вариант. Не исключено, что бальзамировщики помещали в мумии свертки, чтобы сохранить форму тела после процесса мумификации.

По словам Браулинской, в прошлом исследовании ученые не проконсультировались перед публикацией с рентгенологом, хотя их выводы были основаны на медицинских рентгенограммах и КТ.

Более того, как отмечают специалисты, обнаружение "беременности" мумии было результатом иллюзии, вызванной явлением, известным как парейдолия, естественным человеческим желанием видеть знакомые объекты в случайных формах.

[ + – ] В прошлом исследовании ученые не проконсультировались перед публикацией с рентгенологом, хотя их выводы были основаны на медицинских рентгенограммах и КТ

Другими исследователями, оспаривающими беременность мумии, являются радиолог Лукаш Ковнацкий, который провел томографическое исследование мумии и создал ее первые трехмерные изображения, главный реставратор Национального музея в Варшаве Дорота Игнатович-Возняковска и старший консерватор-реставратор Национального музея в Варшаве Мария Курпик.

"Из-за феномена парейдолии и отсутствия консультаций с экспертом по радиологии, это открытие вызвало только эффект глобальной сенсации, а не надежного научного исследования", — заключила Браулинская.

Между тем, ученые из прошлого исследования, заявившие о беременности мумии, сохраняют свою позицию и не подтверждают информацию Браулинской и ее команды.

Напомним, что ранее эксперты обнаружили уникальную гробницу египетского военачальника Вахибре-Мери-Найт, датируемую началом V века до н.э. Египетский полководец занимался вербовкой солдат из Малой Азии и Эгейских островов.