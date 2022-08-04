Учені піддали сумніву вагітність легендарної єгипетської мумії (фото)

На думку експертів, виявлення "вагітності" мумії було результатом ілюзії, викликаної явищем парейдолію — сприйняття зображення чи значення там, де їх насправді немає.

У процесі свого нового дослідження експерти зайнялися повторним вивченням знаменитої 2000-річної вагітної єгипетської мумії, пише The First News.

У минулих дослідженнях експерти з'ясували, що мумія була вагітною жінкою, яка за життя перебувала на 26-30 тижні вагітності. Жінка мала високий статус і їй було від 20 до 30 років, коли вона померла в I столітті до н. е. Причини смерті дізнатися не вдалося.

[ + – ] У минулих дослідженнях експерти з'ясували, що мумія була вагітною жінкою, яка за життя перебувала на 26-30 тижні вагітності

Проте єгиптологиня Варшавського університету Каміла Браулінська та її команда не погоджуються з минулими результатами дослідження щодо вагітності мумії. Тому вони вирішили провести окремий аналіз зображень реконструйованого вмісту тазу та порівняти його з результатами досліджень давньоєгипетських зародків. Так вони дійшли висновку, що насправді вміст живота мумії становив не плід, а 4 пакунки, які туди помістили давні бальзамувальники.

Дослідники заявили, що, незважаючи на те, що рентгенівські знімки та комп'ютерна томографія минулого року показали те, що виглядало як плід, учені припустилися помилки через комп'ютерну ілюзію і неправильне тлумачення томограми.

[ + – ] Учені припустилися помилки через комп'ютерну ілюзію та неправильне тлумачення томограми

"Насправді, замість плоду там були 4 пакунки, в яких, швидше за все, знаходиться як мінімум один муміфікований орган померлого. Така практика була дуже популярною серед стародавніх єгиптян", — зазначили вчені.

Однак єгиптологи розглядають інший варіант. Не заперечується, що бальзамувальники поміщали в мумії згортки, щоб зберегти форму тіла після процесу муміфікації.

За словами Браулінської, у минулому дослідженні вчені не проконсультувалися перед публікацією з рентгенологом, хоча їхні висновки були засновані на медичних рентгенограмах і КТ.

До того ж, як зазначають фахівці, виявлення "вагітності" мумії було результатом ілюзії, викликаної явищем, відомим як парейдолія, природним бажанням бачити знайомі об'єкти у випадкових формах.

[ + – ] У минулому дослідженні вчені не проконсультувалися перед публікацією з рентгенологом, хоча їх висновки були засновані на медичних рентгенограмах і КТ

Іншими дослідниками, які заперечують вагітність мумії, є радіолог Лукаш Ковнацький, котрий провів томографічне дослідження мумії та створив її перші тривимірні зображення, головна реставраторка Національного музею у Варшаві Дорота Ігнатович-Возняковська та старша консерваторка-реставраторка Національного музею у Варшаві Марія Курлик.

"Через феномен парейдолії та відсутність консультацій з експертом із радіології, це відкриття викликало лише ефект глобальної сенсації, а не надійного наукового дослідження", — сказала Браулінська.

Тим часом учені з минулого дослідження, які заявили про вагітність мумії, зберігають свою позицію і не підтверджують інформацію Браулінської та її команди.

Нагадаємо, що раніше експерти виявили унікальну гробницю єгипетського воєначальника Вахібре-Мері-Найт, датовану початком V століття до н. е. Єгипетський полководець займався вербуванням солдат із Малої Азії та Егейських островів.