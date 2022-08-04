Климатологи напомнили человечеству об угрозе исчезновения из-за Мировго океана

В случае, если в ближайшие несколько десятков лет человечество не найдет способ избавиться от парниковых газов, Мировой океан, уровень которого поднимется из-за растаявших ледников, затопит континенты.

Из-за значительного роста уровня Мирового океана климатологи прогнозируют катастрофу для всего человечества. Об этом сообщает журнал Nature.

Ученые пришли к таким выводам, проведя исследование на шельфе, в районе, известном как подледниковый бассейн Аврора в Индийском океане.

Климатологи пришли к неутешительным выводам: катастрофа, которая ожидает человечество в связи с глобальным потеплением, имеет колоссальные масштабы.

"Если лед полностью растает, глобальный уровень моря поднимется на 5,1 метра. Ведь находящийся там ледяной щит является самым большим в мире.", — говорится в научной публикации.

В своих выводах ученые-климатологи тоже единодушны. Чтобы избежать глобального затопления континентов, необходимо сократить выбросы парниковых газов до нуля уже в ближайшие 30 лет.

Они также считают, что нужно срочно ограничить уровень глобального потепления до отметки ниже, чем 1,5 ℃. Исследователи предупреждают, что повышение глобальной температуры на уровень выше, чем 1,5 ℃ грозит дестабилизацией антарктического щита и как следствие повышения уровня моря на несколько метров, что будет настоящей катастрофой.

Ранее мы писали, что впервые за 24 тысячи лет на Земле происходит настолько масштабное потепление. Это исследование подтверждает недавний отчет Межправительственной группы экспертов ООН по изменению климата (МГЭИК), в котором сказано, что сжигание ископаемого топлива нагревает планету с беспрецедентной скоростью за последние 2 тысячи лет.

Кроме того, ученые назвали срок, когда произойдет новое массовое вымирание. Люди все так же продолжают загрязнять окружающую среду, наивно полагая, что в этом нет ничего страшного. Но как отмечают эксперты, последствия такого отношения будут куда более трагичными.