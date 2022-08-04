Кліматологи нагадали людству про загрозу зникнення через Світовий океан

У випадку, якщо в найближчі кілька десятків років людство не знайде способу позбутися парникових газів, Світовий океан, рівень якого підніметься через льодовики, що розтанули, затопить континенти.

Через значне зростання рівня Світового океану кліматологи прогнозують катастрофу для всього людства. Про це повідомляє журнал Nature.

Учені дійшли таких висновків, провівши дослідження на шельфі, в районі, відомому як підльодовиковий басейн Аврора в Індійському океані.

Кліматологи дійшли невтішних висновків: катастрофа, яка чекає на людство у зв'язку з глобальним потеплінням, має колосальні масштаби.

"Якщо лід повністю розтане, глобальний рівень моря підніметься на 5,1 метри. Адже крижаний щит, що знаходиться там, є найбільшим у світі", — йдеться в науковій публікації.

У своїх висновках учені-кліматологи також одностайні. Щоб уникнути глобального затоплення континентів, необхідно скоротити викиди парникових газів до нуля вже в найближчі 30 років.

Вони також вважають, що необхідно терміново обмежити рівень глобального потепління до позначки нижче, ніж 1,5℃. Дослідники попереджають, що підвищення глобальної температури на рівень вище 1,5℃ загрожує дестабілізацією антарктичного щита і як наслідок підвищенням рівня моря на кілька метрів, що буде справжньою катастрофою.

Раніше ми писали, що вперше за 24 тисячі років на Землі відбувається настільки масштабне потепління. Це дослідження підтверджує нещодавній звіт Міжурядової групи експертів ООН зі зміни клімату (МГЕЗК), в якому сказано, що спалювання викопного палива нагріває планету з безпрецедентною швидкістю за останні 2 тисячі років.

Крім того, вчені назвали термін, коли відбудеться нове масове вимирання. Люди так само продовжують забруднювати навколишнє середовище, наївно вважаючи, що в цьому немає нічого страшного. Але як зазначають експерти, наслідки такого ставлення будуть набагато трагічнішими.