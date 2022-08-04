Драконье яйцо или метеозонд: в Мексике с неба упал таинственный шар (фото)

Загадочная сфера напоминает очень твердый пластик или сплав различных металлов, однако пока никто не знает, что она на самом деле из себя представляет.

Популярный мексиканский метеоролог Исидро Кано привлек внимание социальных сетей после того, как опубликовал в Facebook фотографии большого шара, который упал с неба на дерево недалеко от мексиканского города Веракрус, пишет Newsweek.

Люди, которые видели падение шара, говорили, что он издавал шум, но не горел. Необычный объект напоминает очень твердый пластик или сплав различных металлов. Пока эксперты точно не знают, что он из себя представляет, однако отмечают, что вряд ли это космический мусор.

Кано предостерег всех держаться подальше от места падения шара, так как он может быть радиоактивным, а также содержать ценную информацию. По его мнению, шар может быть обломком китайской ракеты, ссылаясь на китайскую ракету Чанчжэн-5, которая попала в заголовки газет на прошлой неделе после того, как эксперты предсказали ее падение в воскресенье 31 июля.

Обломки, которые, связаны с ракетой, действительно были обнаружены на этой неделе, однако их нашли в Юго-Восточной Азии, далеко от Мексики. Позже Кано сообщил своим подписчикам, что находка была снята с дерева и увезена специализированной командой, которые займутся детальным изучением шара.

Одной из странных особенностей сферы является то, что, по крайней мере, судя по фотографиям, опубликованным Кано, на ней нет следов подпалин, указывающих на вход в атмосферу.

Подписчики Кано предположили свои теории. Одни писали, что загадочная сфера напоминает драконье яйцо, другие подчеркивали связь с НЛО. Однако самым разумно обоснованным предположением является то, что объект является метеозондом.

Напомним, что ранее в чилийской пустыне Атакама обнаружили огромную дыру, намного больше теннисного корта. Ее диаметр составляет примерно 32 м, а глубина 60 м. Что касается причины возникновение провала, то ученые все еще пытаются ее выяснить.