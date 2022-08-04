Драконяче яйце чи метеозонд: у Мексиці з неба впала таємнича куля (фото)

Загадкова сфера нагадує дуже твердий пластик або сплав різних металів, проте поки що ніхто не знає, чим вона насправді є.

Популярний мексиканський метеоролог Ісідро Кано привернув увагу соціальних мереж після того, як опублікував у Facebook фотографії великої кулі, яка впала з неба на дерево неподалік мексиканського міста Веракрус, пише Newsweek.

Люди, які бачили падіння кулі, говорили, що вона створювала шум, але не горіла. Незвичайний об'єкт нагадує дуже твердий пластик або метал різних металів. Поки що експерти точно не знають, що він собою являє, проте зазначають, що навряд чи це космічне сміття.

Кано застеріг усіх триматися подалі від місця падіння кулі, оскільки вона може бути радіоактивною, а також містити цінну інформацію. На його думку, куля може бути уламком китайської ракети, посилаючись на китайську ракету Чанчжен-5, яка потрапила до заголовків газет минулого тижня після того, як експерти передбачили її падіння в неділю 31 липня.

Уламки, пов'язані з ракетою, справді були виявлені цього тижня, проте їх знайшли у Південно-Східній Азії, далеко від Мексики. Пізніше Кано повідомив своїх підписників, що знахідку було знято з дерева та відвезено спеціалізованою командою, які займуться детальним вивченням кулі.

Однією з дивних особливостей сфери є те, що принаймні судячи з фотографій, опублікованих Кано, на ній немає слідів підпалин, що вказують на вхід в атмосферу.

Підписники Кано припустили свої теорії. Одні писали, що загадкова сфера нагадує яйце дракона, інші підкреслювали зв'язок з НЛО. Однак найрозумнішим обґрунтованим припущенням є те, що об'єкт є метеозондом.

Нагадаємо, що раніше в чилійській пустелі Атакама виявили величезну дірку, набагато більшу за тенісний корт. Її діаметр становить приблизно 32 м, а глибина 60 м. Щодо причини виникнення провалу, то вчені досі намагаються її з'ясувати.