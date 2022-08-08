Руины со свастикой. Ученые обнаружили дворец кровожадного внука Чингисхана

Внук Чингисхана Хулагу известен тем, что в 1258 году разрушил и разграбил процветающий город Багдад.

Совместная группа монгольских и турецких археологов, считает, что они обнаружили в провинции Ван на востоке Турции руины дворца внука Чингисхана – хана Хулагу. Но другие ученые не так уверены в этом и говорят, что требуется дополнительное исследование, сообщает Business Insider.

Ученые, которые занимались раскопками в Турции, предполагают, что они возможно обнаружили остатки дворца внука Чингисхана. В ходе раскопок были обнаружены остатки черепицы для крыши, кирпичи для стен, а также керамическая посуда. Ученые считают, что на этом месте мог находиться дворец хана Хулагу, который был построен в 1260-х годах.

[ + – ] Совместная группа монгольских и турецких археологов, считает, что они обнаружили в провинции Ван на востоке Турции руины дворца внука Чингисхана – хана Хулагу Фото: Business Insider

Разные исторические записи 13 века указывают на то, что дворец Хулагу находился именно на том месте, где проводились раскопки. Также археологи обнаружили на черепице S-образные символы, похожие на свастику.

[ + – ] Также археологи обнаружили на черепице S-образные символы, похожие на свастику Фото: Business Insider

"Хотя сейчас свастика ассоциируется с нацисткой Германией, в 13 веке это был один из символов власти хана в монгольских государствах. И здесь мог быть построен дворец Хулагу в эпоху Ильханата", — говорит археолог Мунхтулга Ринчинхорол.

Хан Хулагу (1217 – 1265) был одним из предводителей монголов во время завоевания ими Ближнего Востока. Он известен тем, что захватил, почти полностью разрушил и разграбил процветающий город Багдад в 1258 году.

[ + – ] Хан Хулагу, иллюстрация из древней рукописи Фото: Business Insider

Уже в 1259 году огромная Монгольская империя стала распадаться на более мелкие части. Одной из стран, которая появилась на карте после распада империи был Ильханат. Это государство как раз и создал Хулагу в 1256 году и оно просуществовало до 1335 года. В состав страны вошла значительная часть Ближнего Востока и Западной Азии, а также восточная часть современной Турции.

[ + – ] Одной из стран, которая появилась на карте после распада империи был Ильханат. Это государство как раз и создал Хулагу в 1256 году и оно просуществовало до 1335 года Фото: wikipedia

"Наши раскопки продолжаются, но этот дворец, который как мы считаем мог принадлежать Хулагу, сильно разграблен и разрушен. Обнаруженные исторические артефакты плюс данные из исторических источников все же указываю на то, что это дворец хана", — говорит Ринчинхорол.

[ + – ] Взятие Багдада войсками хана Хулагу, иллюстрация из древней рукописи Фото: wikipedia

Но Тимоти Мэй из Университета Северной Джорджии, США, считает, что возможно этот дворец и принадлежал Хулагу, но нужны дополнительные исследования, чтобы в этом убедится.

"Я не исключаю, что это может быть дворец Хулагу. Но в 13 веке это был важный регион для монголов. Здесь можно обнаружить руины поселений и даже дворцов периода Ильханата. Но то, что это дворец именно хана Хулагу, еще предстоит доказать", — говорит Майкл Хоуп из Университета Йонсей, Корея.

[ + – ] Конная статуя Чингисхана - это крупнейший из памятников Чингисхану в Монголии и крупнейшая конная статуя в мире. Находится в Улан-Баторе. С вершины статуи открывается удивительный вид на окрестности Фото: Business Insider

По словам археологов, которые проводят раскопки в Турции, полный отчет о своем исследовании они предоставят в ближайшие месяцы.

Как уже писал Фокус, ученые выяснили настоящую причину смерти Чингисхана, которая была тайной на протяжении веков. Монгольский хан умер от известной смертельной болезни.

Также Фокус писал о тайне захоронения еще одного знаменитого военачальника – вождя гуннов Аттилы. Ученые только предполагают, где он был похоронен, хотя известны некоторые подробности того, как происходил процесс захоронения.