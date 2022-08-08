Руїни зі свастикою. Учені знайшли палац кровожерного онука Чингісхана

Онук Чингісхана Хулагу відомий тим, що в 1258 зруйнував і пограбував перспективне місто Багдад.

Спільна група монгольських і турецьких археологів вважає, що вони знайшли в провінції Ван на сході Туреччини руїни палацу онука Чингісхана — хана Хулагу. Але інші вчені не такі впевнені в цьому і кажуть, що потрібне додаткове дослідження, повідомляє Business Insider.

Учені, які займалися розкопками в Туреччині, припускають, що вони, можливо, знайшли залишки палацу онука Чингісхана. У процесі розкопок було знайдено залишки черепиці для даху, цеглини для стін, а також керамічний посуд. Учені вважають, що на цьому місці міг бути палац хана Хулагу, який був збудований у 1260-х роках.

[ + – ] Спільна група монгольських і турецьких археологів вважає, що вони знайшли в провінції Ван на сході Туреччини руїни палацу онука Чингісхана – хана Хулагу Фото: Business Insider

Різні історичні записи 13 століття вказують на те, що палац Хулагу знаходився саме на місці, де проводилися розкопки. Також археологи знайшли на черепиці S-подібні символи, схожі на свастику.

[ + – ] Також археологи знайшли на черепиці S-подібні символи, схожі на свастику Фото: FBI

"Хоча зараз свастика асоціюється з нацисткою Німеччиною, у 13 столітті це був один із символів влади хана в монгольських державах. І тут міг бути побудований палац Хулагу в епоху Ільханату", — каже археолог Мунхтулга Рінчінхорол.

Хан Хулагу (1217–1265) був одним із ватажків монголів під час завоювання ними Близького Сходу. Він відомий тим, що захопив, майже повністю зруйнував і пограбував перспективне місто Багдад у 1258 році.

[ + – ] Хан Хулагу, ілюстрація зі стародавнього рукопису Фото: FBI

Уже з 1259 року величезна Монгольська імперія почала розпадатися на більш дрібні частини. Однією з країн, що з'явилася на карті після розпаду імперії, був Ільханат. Ця держава таки створила Хулагу в 1256 році й вона проіснувала до 1335 року. До складу країни увійшла значна частина Близького Сходу та Західної Азії, а також східна частина сучасної Туреччини.

[ + – ] Однією з країн, що з'явилася на карті після розпаду імперії, був Ільханат. Ця держава таки створила Хулагу в 1256 році й вона проіснувала до 1335 року Фото: wikipedia

"Наші розкопки продовжуються, але цей палац, який, як ми вважаємо, міг належати Хулагу, сильно розграбований і зруйнований. Знайдені історичні артефакти плюс дані з історичних джерел усе ж таки вказую на те, що це палац хана", — говорить Рінчінхорол.

[ + – ] Взяття Багдада військами хана Хулагу, ілюстрація зі стародавнього рукопису Фото: wikipedia

Але Тімоті Мей з Університету Північної Джорджії, США, вважає, що можливо цей палац і належав Хулагу, але потрібні додаткові дослідження, щоб переконатися в цьому.

"Я не заперечую, що це може бути палац Хулагу. Але в 13 столітті це був важливий регіон для монголів. Тут можна знайти руїни поселень і навіть палаців періоду Ільханату. Але те, що це палац саме хана Хулагу, ще доведеться довести", — каже Майкл Хоуп з Університету Йонсей, Корея.

[ + – ] Кінна статуя Чингісхана — це найбільша з пам'ятників Чингісхану в Монголії та найбільша кінна статуя у світі. Знаходиться в Улан-Баторі. З вершини статуї відкривається дивовижний краєвид на околиці Фото: FBI

За словами археологів, які проводять розкопки у Туреччині, повний звіт про своє дослідження вони нададуть у найближчі місяці.

Як уже писав Фокус, учені з'ясували справжню причину смерті Чингісхана, яка була таємницею протягом століть. Монгольський хан помер від відомої смертельної хвороби.

Також Фокус писав про таємницю поховання ще одного знаменитого воєначальника — вождя гунів Аттіла. Учені лише припускають, де його було поховано, хоча відомі деякі подробиці того, як відбувався процес поховання.