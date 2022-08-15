В Канаде создали змееподобного робота для операций на труднодоступных органах (фото)

При помощи робота можно не только проводить сложные медицинские операции, но и заниматься диагностикой техники, не разбирая ее.

Инженеры из Лаборатории робототехники в Университете Торонто представили змееподобного расширяемого робота, диаметр которого может быть меньше 7 миллиметров, о чем пишет сайт университета.

По словам авторов проекта, робота можно будет применять в медицинских целях, чтобы проводить операции в ранее неоперабельных областях тела. Робот сможет добраться до нужного участка, не повреждая важных тканей.

Длинное тело робота состоит из секций. Его общая длинна секции может варьироваться от 15 до 70 миллиметров, в зависимости от количества компонентов. Робот двигается, извиваясь, подобное змее

Как рассказала директор лаборатории Джессика Бургнер-Карс, через тело робота тянутся нити. Они прикрепляются к более толстому диску на конце каждого сегмента тела. Каждый диск робота оснащен магнитами с чередованием полярностей. С помощью нитей и магнитов можно управлять отдельными сегментами роботизированной "змеи".

[ + – ] Эссика Бургнер-Карс, директор Лаборатории непрерывной робототехники Университета Торонто

Авторы отметили, что для использования робота в медицине технологию еще нужно доработать. Так, нужно усовершенствовать механизм управления, оснастить машину камерой и лазерными инструментами.

[ + – ] Длинное тело состоит из секций от 15 до 70 мм в длину.

[ + – ] Нити, проходящие через "тело" робота.

Отметим, что в сфере нейрохирургии возможности врачей часто ограничены из-за традиционных инструментов. Так, сложно добраться до раковой опухоли в головном мозге, не задев при этом здоровые ткани. Также бывает сложно понять, какой из компонентов сложного механизма сломан, не разбирая его. Однако новый робот может решить эти проблемы.

Также Фокус писал, что инженер показал возможности одноместного аэромобиля JetRacer. Его главные особенности — высокая скорость высокая маневренность за счет сравнительно небольшой поверхности.

Еще напомним, что ученые создали имплант, который возвращает зрение ослепшим. Ученые считают, что такие биосинтетические роговицы могут эффективно заменить донорские роговицы при пересадке.