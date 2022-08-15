У Канаді створили змієподібного робота для операцій на важкодоступних органах (фото)

За допомогою робота можна не тільки проводити складні медичні операції, але й діагностувати техніку, не розбираючи її.

Інженери з Лабораторії робототехніки в Університеті Торонто представили розширюваного змієподібного робота, діаметр якого може бути менше 7 міліметрів, про що пише сайт університету.

За словами авторів проєкту, робота можна буде застосовувати з медичною метою, щоб проводити операції в раніше неоперабельних областях тіла. Робот зможе дістатись потрібної ділянки, не пошкоджуючи важливих тканин.

Довге тіло робота складається з секцій. Його загальна довжина секції може змінюватись від 15 до 70 міліметрів, залежно від кількості компонентів. Робот рухається, звиваючись подібно до змії.

Як розповіла директорка лабораторії Джесіка Бургнер-Карс, через тіло робота тягнуться нитки. Вони прикріплюються до товстішого диска на кінці кожного сегмента тіла. Кожен диск робота оснащений магнітами із чергуванням полярностей. За допомогою ниток та магнітів можна керувати окремими сегментами роботизованої "змії".

[ + – ] Есіка Бургнер-Карс, директорка Лабораторії безперервної робототехніки Університету Торонто

Автори зазначили, що для використання робота у медицині технологію ще потрібно доопрацювати. Так, потрібно вдосконалити механізм керування, оснастити машину камерою та лазерними інструментами.

[ + – ] Довге тіло складається з секцій від 15 до 70 мм завдовжки.

[ + – ] Нитки, що проходять через "тіло" робота.

Зазначимо, що у сфері нейрохірургії можливості лікарів часто обмежені через традиційні інструменти. Так, складно дістатися ракової пухлини в головному мозку, не зачепивши при цьому здорові тканини. Також буває складно зрозуміти, який із компонентів складного механізму зламаний, не розбираючи його. Однак новий робот може вирішити ці проблеми.

Також Фокус писав, що інженер показав можливості одномісного аеромобіля Jet Racer. Його головні особливості — висока швидкість та висока маневреність за рахунок порівняно невеликої поверхні.

Ще нагадаємо, що вчені створили імплант, який повертає зір сліпим. Вчені вважають, що такі біосинтетичні рогівки можуть ефективно замінити донорські рогівки під час пересадки.