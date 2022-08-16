Впервые в истории: испанские ученые дали "имя" тепловой волне

Тепловая волна по имени Зои нагрела испанский город Севилья до 44,4°С, жара в населенном пункте длилась 3 дня.

Тепловая волна впервые в истории получила "имя". Испанские ученые назвали аномально жаркую температуру воздуха Зои — это волна, которая пришла в испанский город Севилья и подняла температуру в нем до 44,4°С с 24 до 27 июля. Об этом сообщает американское издание USA Today.

Как рассказала журналистам доцент кафедры физики конденсированных сред Университета Севильи Хосе Мария Мартин Олалла, таким образом ученые пытаются привлечь внимание общественности к экстремальным температурам и предупредить их об опасностях.

Ураганы уже давно получили человеческие имена, а неофициальная практика давать прозвища зимним бурям появилась в 2012 году в Соединенных Штатах. Но Зои — первая тепловая волна, получившая имя. Целью проекта по названиям для тепловых волн является повышение осведомленности общественности об экстремальной жаре и пропаганда усилий по снижению опасности волн тепла.

Что такое тепловые волны?

Тепловая волна — погодное явление, которое характеризуется аномально высокой температурой воздуха днем и ночью и продолжается от нескольких дней до нескольких недель на относительно большой площади. Это может сопровождаться повышенным уровнем влажности, что усиливает ощущение тепла.

Кроме того, тепловая волна способствует загрязнению воздуха за счет увеличения количества переносимых в воздух частиц, риска лесных пожаров и присутствия тропосферного озона и оксидов азота, источников фотохимического загрязнения. Это загрязнение может усугубиться в городах из-за городских островов тепла.

Напомним, 15 августа сообщалось, что в Испании пришлось эвакуировать тысячи людей из-за сильных лесных пожаров. Огонь, раздуваемый сильным ветром, в провинции Сарагоса сжег 8 тысяч гектаров земли менее чем за сутки.

Ранее, 5 августа Фокус писал, что в Британии впервые в истории пересох исток реки Темза. Из-за сильной жары и засухи исток Темзы сместился от официальной начальной точки более чем на 8 км вниз по течению.