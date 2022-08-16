Вперше в історії: іспанські вчені дали "ім'я" тепловій хвилі

Теплова хвиля, на ім'я Зої, нагріла іспанське місто Севілья до 44,4°С, спека у населеному пункті тривала 3 дні.

Теплова хвиля вперше в історії отримала "ім'я". Іспанські вчені назвали аномально спекотну температуру повітря Зої — це хвиля, яка прийшла в іспанське місто Севілья і підняла температуру в ньому до 44,4 °С з 24 до 27 липня. Про це повідомляє американське видання USA Today.

Як розповіла журналістам доцентка кафедри фізики конденсованих середовищ Університету Севільї Хосе Марія Мартін Олалла, так вчені намагаються привернути увагу громадськості до екстремальних температур та попередити їх про небезпеку.

Урагани вже давно отримали людські імена, а неофіційна практика давати прізвиська зимовим бурям з'явилася у 2012 році у Сполучених Штатах. Але Зої — перша теплова хвиля, яка отримала ім'я. Метою проєкту із назв для теплових хвиль є підвищення обізнаності громадськості про екстремальну спеку та пропаганда зусиль щодо зниження небезпеки хвиль тепла.

Що таке теплові хвилі?

Теплова хвиля — погодне явище, яке характеризується аномально високою температурою повітря вдень і вночі та триває від кількох днів до кількох тижнів на відносно великій площі. Це може супроводжуватись підвищеним рівнем вологості, що посилює відчуття тепла.

Крім того, теплова хвиля сприяє забрудненню повітря внаслідок збільшення кількості частинок, що переносяться в повітря, ризику лісових пожеж і присутності тропосферного озону та оксидів азоту, джерел фотохімічного забруднення. Це забруднення може посилитися в містах через міські острови тепла.

Нагадаємо, 15 серпня повідомлялося, що в Іспанії довелося евакуювати тисячі людей через сильні лісові пожежі. Вогонь, який роздмухує сильний вітер, у провінції Сарагоса спалив 8 тисяч гектарів землі менш ніж за добу.

Раніше, 5 серпня, Фокус писав, що в Британії вперше в історії пересох виток річки Темза. Через сильну спеку і посуху виток Темзи змістився від офіційної початкової точки на понад 8 км вниз за течією.