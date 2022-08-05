Вперше в історії: у Британії пересох виток річки Темза через сильну спеку (фото)

Через посуху, що продовжується, витік Темзи змістився від офіційної початкової точки більш ніж на 8 км вниз за течією.

У Великій Британії джерело річки Темза вперше в історії пересох. Це пов'язано із сильною спекою та посухою на території Об'єднаного Королівства. Крім того, на країну очікують високі температури найближчим часом. Про це пише британське видання The Guardian.

Наразі джерело Темзи змістилося від офіційної початкової точки за межами Чиренчестера, що в центрі Англії. Це сталося під час посухи, що триває, і тепер він знаходиться більш ніж на 8 км вниз за течією.

"Після засушливої погоди, що тривала, виток Темзи в Глостерширі висох, а слабкий потік зараз ледь помітний більш ніж в 8 км вниз за течією", — розповів директор з політики та науки Rivers Trust доктор Роб Колінз.

[ + – ] Як виглядає річка Темза зараз

За його словами, в умовах мінливого клімату серйозність таких періодів посухи та нестачі води посилюватимуться. Крім того, посилюватиметься конкуренція за ресурси, що виснажуються, з руйнівним впливом на водне життя.

Залишок літа в Британії буде, як і раніше, спекотним і сухим. Метеорологічне бюро Британії заявило, що спека та суха погода не показують ознак послаблення. Температура на півдні буде на кілька градусів вищою за середню, проте буде значно нижчою за рекордні позначки, які були в країні в липні.

У виданні зазначили, що попри те, що виток Темзи зміщується, у Великій Британії не вводили обмеження на використання води, наприклад, для поливу. Натомість громадян просять більш розважливо використовувати воду з-під крана.

Нагадаємо, 20 липня Фокус писав, що Європу накрила аномальна спека. Вона призвела до перебоїв з транспортом та пожеж, які вирували не лише у лісах, а й у населених пунктах. У Португалії загинуло понад тисячу місцевих жителів.

19 липня Фокус розповідав, як Британія переживає аномальну спеку. Вперше в історії температура у країні перевищила 40 градусів.