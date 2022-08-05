Впервые в истории: в Британии пересох исток реки Темза из-за сильной жары (фото)

Из-за продолжающейся засухи исток Темзы сместился от официальной начальной точки более чем на 8 км вниз по течению.

В Великобритании исток реки Темза впервые в истории пересох. Это связанно с сильной жарой и засухой на территории Объединенного Королевства. Кроме того, страну ожидают высокие температуры в ближайшее время. Об этом пишет британское издание The Guardian.

Сейчас исток Темзы сместился от официальной начальной точки за пределами Чиренчестера, что в центре Англии. Это произошло во время продолжающейся засухи и теперь он находится более чем на 8 км вниз по течению.

"После затянувшейся засушливой погоды исток Темзы в Глостершире высох, а слабый поток сейчас едва заметен более чем в 8 км вниз по течению", — рассказал директор по политике и науке Rivers Trust доктор Роб Колинз.

[ + – ] Как выглядит исток реки Темза сейчас

По его словам, в условиях меняющегося климата серьезность таких периодов засухи и нехватки воды будут усиливаться. Кроме того, будет усиливаться конкуренция за истощающиеся ресурсы с разрушительным воздействием на водную жизнь.

Остаток лета в Британии будет по-прежнему жарким и сухим. Метеорологическое бюро Британии заявило, что жара и сухая погода не показывают признаков ослабления. Температура на юге будет на несколько градусов выше средней, однако будет значительно ниже рекордных отметок, которые были в стране в июле.

В издании отметили, что несмотря на то, что исток Темзы смещается, в Великобритании не вводили ограничения на использование воды, например, для полива. Вместо этого граждан просят более рассудительно использовать воду из-под крана.

Напомним, 20 июля Фокус писал, что Европу накрыла аномальная жара. Она привела к перебоям с транспортом и пожарам, которые бушевали не только в лесах, но и в населенных пунктах. В Португалии погибло более тысячи местных жителей.

19 июля Фокус рассказывал, как Британия переживает аномальную жару. Впервые в истории температура в стране превысила 40 градусов.