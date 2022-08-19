Помогла засуха. В Испании из пучины речной поднялся близкий родственник Стоунхенджа (фото)

По мнению экспертов, камни выполняли роль могил и были возведены во второй половине шестого или пятого тысячелетия до н.э.

На днях в Испании впервые за многие годы на фоне разрушительной засухи из-под водного покрова появился Дольмен-де-Гуадальпераль, также известный как испанский Стоунхендж, пишет Evening Standard.

Камни были обнаружены на участке земли в Уэльве, в провинции, которая примыкает к самой южной части границы Испании с Португалией, недалеко от реки Гвадиана.

"Для нас это редкая возможность получить к нему доступ", — отметил археолог Энрике Седильо из Мадридского университета Комплутенсе.

[ + – ] Впервые исторический памятник открыл немецкий археолог Хуго Обермайером в 1926 году

Впервые исторический памятник открыл немецкий археолог Хуго Обермайером в 1926 году. Однако уже в 1963 году он был затоплен из-за проекта развития сельской местности при диктатуре Франсиско Франко. С тех пор его полностью видели только четыре раза.

Как отметил ученый Хосе Антонио Линарес Университета Уэльвы, это самая большая и самая разнообразная коллекция стоячих камней, сгруппированных вместе на Пиренейском полуострове

По мнению экспертов, самые старые стоячие камни на участке Ла-Торре-Ла-Жанера были возведены во второй половине шестого или пятого тысячелетия до н.э.

[ + – ] Дольмены — это камни, расположенные вертикально для поддержки плоской вершины, часто служащие гробницами

Дольмены — это камни, расположенные вертикально для поддержки плоской вершины, часто служащие гробницами. Несмотря на то, что их можно найти по всей Западной Европе, информации о том, кто и для чего их построил пока нет. На данный момент самая распространенная теория состоит в том, что этот исторический памятник использовали в качестве могил. К такому выводу эксперты пришли, основываясь на человеческих останках, найденных рядом с камнями.

На данный момент исторические и туристические ассоциации выступают за то, чтобы камни переместили для сохранения. Что интересно, в 2019 году была создана петиция с требованием перенести конструкцию из водохранилища. Сейчас она имеет более 45 000 подписей.

[ + – ] Конструкция быстро разрушается, так как камни стали пористыми и в некоторых местах трескаются

"Эти дольмены имеют огромную ценность. Поэтому нам необходимо как можно скорее переместить их в безопасное место", — говорится в петиции.

Также отмечается, что конструкция быстро разрушается, так как камни стали пористыми и в некоторых местах трескаются. Если сооружение не переместить, оно может разрушится.

Напомним, что ранее исследователи выяснили для чего еще использовался Стоунхендж. Принято считать, что легендарное каменное мегалитическое сооружение применялось в качестве солнечного календаря, однако новое исследование экспертов показало, что объект мог выполнять и другую роль — кладбища.