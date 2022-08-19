Допомогла посуха. В Іспанії з річкової безодні піднявся близький родич Стоунхенджа (фото)

На думку експертів, каміння виконувало роль могил і було зведено у другій половині шостого чи п'ятого тисячоліття до н.е.

Днями в Іспанії вперше за багато років на тлі руйнівної посухи з-під водяного покриву з'явився Дольмен-де-Гуадальпераль, також відомий як іспанський Стоунхендж, пише Evening Standard.

Камені були помічені на ділянці землі в Уельві, в провінції, що примикає до найпівденнішої частини кордону Іспанії з Португалією, неподалік від річки Гвадіана.

"Для нас це рідкісна можливість отримати до нього доступ", — зазначив археолог Енріке Седіло з Мадридського університету Комплутенсе.

[ + – ] Уперше історичну пам'ятку відкрив німецький археолог Хуго Обермайєром у 1926 році

Уперше історичну пам'ятку відкрив німецький археолог Хуго Обермайєр у 1926 році. Проте вже в 1963 році її було затоплено через проєкт розвитку сільської місцевості за диктатури Франсіско Франка. З того часу її повністю бачили лише чотири рази.

Як зазначив учений Хосе Антоніо Лінарес Університету Уельви, це найбільша та найрізноманітніша колекція стоячих каменів, згрупованих разом на Піренейському півострові

На думку експертів, найстаріші стоячі камені на ділянці Ла-Торре-Ла-Жанера були зведені в другій половині шостого або п'ятого тисячоліття до н. е.

[ + – ] Дольмени — це камені, розташовані вертикально для підтримки плоскої вершини, що часто слугують гробницями

Дольмени — це камені, розташовані вертикально для підтримки плоскої вершини, що часто слугують гробницями. Незважаючи на те, що їх можна знайти по всій Західній Європі, інформації про те, хто і для чого їх збудував поки що немає. Наразі найпоширеніша теорія полягає в тому, що цю історичну пам'ятку використовували як могили. Такого висновку експерти дійшли, ґрунтуючись на людських останках, знайдених поряд із камінням.

Нині історичні та туристичні асоціації виступають за те, щоб камені перемістили для збереження. Що цікаво, у 2019 році було створено петицію з вимогою перенести конструкцію з водосховища. Наразі вона має понад 45 000 підписів.

[ + – ] Конструкція швидко руйнується, оскільки каміння стало пористим і в деяких місцях тріскає

"Ці дольмени мають величезну цінність. Тому нам необхідно якнайшвидше перемістити їх у безпечне місце", — йдеться у петиції.

Також наголошується, що конструкція швидко руйнується, оскільки каміння стало пористим і в деяких місцях тріскається. Якщо споруду не перемістити, вона може зруйнуватися.

Нагадаємо, що раніше дослідники з'ясували для чого ще використовувався Стоунхендж. Заведено вважати, що легендарна кам'яна мегалітична споруда застосовувалася як сонячний календар, проте нове дослідження експертів показало, що об'єкт міг виконувати й іншу роль — цвинтарі.