Археологические сокровища: в Германии обнаружили богатые захоронения разных периодов истории

Археологи обнаружили одну могилу, которой больше 5 тысяч лет и 140 могил, которым полторы тысячи лет.

Немецкие археологи обнаружили на юго-западе Германии недалеко от реки Дунай больше сотни могил, которые относятся к разным периодам истории. В древних захоронениях ученые обнаружили керамическую посуду, оружие и драгоценности, сообщает Live Science.

Ученые назвали настоящим археологическим сокровищем большое количество древних артефактов, которые были обнаружены в захоронениях бронзового века и раннего Средневековья.

Собственно, к бронзовому веку относится только одна могила, которой более 5 тысяч лет и здесь похоронен представитель культуры шнуровой керамики. Эти люди как раз и известны историкам благодаря оставшимся до наших дней керамическим сосудам, с нанесенными на них путем вдавливания особыми геометрическими узорами.

[ + – ] Собственно, к бронзовому веку относится только одна могила, которой более 5 тысяч лет и здесь похоронен представитель культуры шнуровой керамики. Эти люди как раз и известны историкам благодаря оставшимся до наших дней керамическим сосудам, с нанесенными на них путем вдавливания особыми геометрическими узорами Фото: Live Science

Ученые считают, что представители культуры шнуровой керамики были в основном скотоводами, хотя возможно уже практиковали выращивание таких культур, как ячмень. Кроме останков человека в могиле были обнаружена разнообразная глиняная посуда, каменный топор и другие изделия, и ученые говорят, что подобные захоронения на юго-западе Германии найти очень сложно.

Что же касается могил, которые относятся к ранним Средним векам, то ученые обнаружили 140 захоронений этого периода. Ученые считаются, что они относятся к периоду между 500 и 600 годами нашей эры. Это было время, когда незадолго до этого прекратила свое существование Западная Римская империя. Это случилось в 476 году. В ближайшие 100 лет все еще происходили перемещения древних племен по Европе, которые воевали друг с другом за установление господства на той или иной территории.

[ + – ] Ученые обнаружили большое количество таких артефактов, как мечи, копья, щиты, а также много женских украшений Фото: Live Science

В этих могилах ученые обнаружили большое количество таких артефактов, как мечи, копья, щиты, а также много женских украшений. В других могилах этого периода, которые были обнаружены в Германии раньше, ученые также находили оружие, если это были мужские захоронения, а украшения находили в женских могилах.

Как уже писал Фокус, ученые рассказали, какое вино можно считать самым старым на планете. Оно было произведено еще в 4 веке нашей эры и, по словам ученых, его все еще можно пить.

Также Фокус писал о том, что в Англии ученые обнаружили "волшебные" горные кристаллы, которым не меньше 6 тысяч лет.