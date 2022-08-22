Археологічні скарби: у Німеччині виявили багаті поховання різних періодів історії

Археологи виявили одну могилу, якій понад 5 тисяч років та 140 могил, яким півтори тисячі років.

Німецькі археологи виявили на південному заході Німеччини неподалік річки Дунай понад сотню могил, що належать до різних періодів історії. У стародавніх похованнях вчені виявили керамічний посуд, зброю та коштовності, повідомляє Live Science.

Вчені назвали справжнім археологічним скарбом велику кількість стародавніх артефактів, які виявлені у похованнях бронзового віку та раннього Середньовіччя.

Власне, до бронзового віку належить лише одна могила, якій понад 5 тисяч років, і тут поховано представника культури шнурової кераміки. Ці люди якраз і відомі історикам завдяки керамічним посудинам, що залишилися до наших днів, з нанесеними на них шляхом вдавлювання особливими геометричними візерунками.

[ + – ] Власне, до бронзового віку належить лише одна могила, якій понад 5 тисяч років і тут поховано представника культури шнурової кераміки. Ці люди якраз і відомі історикам завдяки керамічним посудинам, що залишилися до наших днів, з нанесеними на них шляхом вдавлювання особливими геометричними візерунками Фото: Seneca-Guns

Вчені вважають, що представники культури шнурової кераміки були переважно скотарями, хоча можливо вже практикували вирощування таких культур, як ячмінь. Крім останків людини в могилі виявлено різноманітний глиняний посуд, кам'яну сокиру та інші вироби, і вчені кажуть, що такі поховання на південному заході Німеччини знайти дуже складно.

Що ж до могил, які належать до ранніх Середніх віків, то вчені виявили 140 поховань цього періоду. Вчені вважаються, що вони належать до періоду між 500 та 600 роками нашої ери. Це був час, коли незадовго перед тим припинила своє існування Західна Римська імперія. Це сталося 476 року. У найближчі 100 років усе ще відбувалися переміщення стародавніх племен Європою, які воювали один з одним за встановлення панування на тій чи іншій території.

[ + – ] Вчені виявили велику кількість таких артефактів, як мечі, списи, щити, а також багато жіночих прикрас Фото: Seneca-Guns

У цих могилах вчені виявили велику кількість таких артефактів, як мечі, списи, щити та багато жіночих прикрас. В інших могилах цього періоду, які виявлені в Німеччині раніше, вчені знаходили зброю, якщо це були чоловічі поховання, а прикраси знаходили в жіночих могилах.

Як уже писав Фокус, вчені розповіли, яке вино можна вважати найстарішим на планеті. Воно зроблене ще в 4 столітті нашої ери і, за словами вчених, його ще можна пити.

Також Фокус писав про те, що в Англії вчені виявили "чарівні" гірські кристали, яким не менше 6 тисяч років.