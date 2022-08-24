Недостаток сна делает людей более эгоистичными, - ученые

Недостаток сна повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, депрессии, диабета, гипертонии. Но, как выяснилось, он также ставит под угрозу социальные связи между людьми.

Всем известно, что сон — один из важнейших жизненных процессов, обеспечивающий значительные преимущества для физического и психического здоровья, и даже снижения уровни смертности, пишет KRDO.

Как показывает новое исследование ученых, недостаток сна не только негативно влияет на здоровье и качество жизни, но также может привести к эгоистичному поведению человека, а также уменьшению желания помогать другим.

Специалисты из Калифорнийского университета в Беркли провели в США 3 исследования, изучая этот "эгоистичный" эффект.

"На самом деле, для нас это открытие было неожиданным. Как оказалось, даже часа бессонницы было более чем достаточно, чтобы повлиять на решение человека помочь другому", — рассказал ученый Бен Саймон из Центра изучения человеческого сна.

Когда люди теряют один час сна, это явно подрывает врожденную человеческую доброту и мотивацию помогать другим нуждающимся людям. Изучив базу данных из 3 миллионов благотворительных пожертвований в период с 2001 по 2016 год, Бен Саймон и его коллеги увидели 10-процентное падение пожертвований после перехода на летнее время. Причем это падение не наблюдалось в состояниях, которые не следуют за переходом на один час вперед.

Во втором исследовании эксперты использовали функциональную магнитно-резонансную томографию (фМРТ), чтобы изучить активность мозга 24 человек после восьмичасового сна и после ночи без сна. Это исследование показало, что просоциальная нейронная сеть — области мозга, связанные с теорией разума, была менее активной после бессонной ночи. Теория разума — это способность учитывать потребности, состояния и эмоции других людей, которая обычно развивается в раннем детстве по мере социализации.

[ + – ] Недостаток сна радикально меняет наше социальное поведение, причем не в лучшую сторону

В третьем исследовании, в котором измерялся сон более 100 человек в течение 3-4 ночей, ученые неожиданно обнаружили, что, когда дело дошло до измерения эгоизма, качество сна важнее, чем количество.

Команда оценила уровень эгоизма на основе ответов на анкеты, которые были заполнены участниками исследования. Обычно на эмоциональное и социальное поведение человека влияет, как количество, так и качество сна, поэтому команда ожидала найти эффект от обоих факторов.

"Полученные результаты могут свидетельствовать о том, что, как только продолжительность сна превышает некоторое базовое номинальное количество, качество этого сна является наиболее важным для мотивации нашего желания помогать другим людям", — объяснили эксперты.

Стоит отметить, что более половины всех людей в развитых странах недосыпают. Ученые называют это глобальной эпидемией потери сна. Обширные исследования уже показали связь с психическими расстройствами, такими как тревога и депрессия, а также с физическими недугами, включая диабет и ожирение. Теперь, когда появляется все больше доказательств негативного влияния недостатка сна на социальное поведение, это может иметь последствия для современного общества.

"Как мы видим, недостаток сна радикально меняет наше социальное поведение, причем не в лучшую сторону, делая людей более эгоистичными и уменьшая их желание помогать другим", — заключили эксперты.

Напомним, что ранее специалисты объяснили, почему люди просыпаются уставшими и как это преодолеть. Как оказалось, причины включают в себя много факторов, от беспокойства или депрессии, нехватки сна, недостаточного потребления воды и непостоянного графика сна, так и до плохой среды для сна.