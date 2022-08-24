Нестача сну робить людей егоїстичнішими, — вчені

Нестача сну підвищує ризик серцево-судинних захворювань, депресії, діабету, гіпертонії. Але, як з'ясувалося, вона також ставить під загрозу соціальні зв'язки людей.

Всім відомо, що сон — один із найважливіших життєвих процесів, що забезпечує значні переваги для фізичного та психічного здоров'я, і навіть зниження рівня смертності, пише KRDO.

Як показує нове дослідження вчених, нестача сну не тільки негативно впливає на здоров'я та якість життя, але також може призвести до егоїстичної поведінки людини, а також зменшення бажання допомагати іншим.

Фахівці з Каліфорнійського університету в Берклі провели в США 3 дослідження, вивчаючи цей егоїстичний ефект.

"Насправді, для нас це відкриття було несподіваним. Як виявилося, навіть години безсоння було більш ніж достатньо, щоб вплинути на рішення людини допомогти іншій", — розповів учений Бен Саймон із Центру вивчення людського сну.

Коли люди втрачають одну годину сну, це явно підриває вроджену людську доброту і мотивацію допомагати іншим нужденним людям. Вивчивши базу даних із 3 мільйонів благодійних пожертв у період з 2001 по 2016 рік, Бен Саймон та його колеги побачили 10-відсоткове падіння пожертв після переходу на літній час. Причому це падіння не спостерігалося в станах, які не слідують за переходом на годину вперед.

У другому дослідженні експерти використали функціональну магнітно-резонансну томографію (фМРТ), щоб вивчити активність мозку 24 осіб після восьмигодинного сну та після ночі без сну. Це дослідження показало, що просоціальна нейронна мережа — області мозку, пов'язані з теорією розуму, була менш активною після безсонної ночі. Теорія розуму — це здатність враховувати потреби, стани та емоції інших людей, яка зазвичай розвивається в ранньому дитинстві в міру соціалізації.

[ + – ] Нестача сну радикально змінює нашу соціальну поведінку, причому не на краще

У третьому дослідженні, в якому вимірювався сон понад 100 осіб протягом 3-4 ночей, вчені несподівано виявили, що коли справа дійшла до вимірювання егоїзму, якість сну важливіша, ніж кількість.

Команда оцінила рівень егоїзму на основі відповідей на анкети, заповнені учасниками дослідження. Зазвичай на емоційну та соціальну поведінку людини впливає як кількість, так і якість сну, тому команда очікувала знайти ефект від обох факторів.

"Отримані результати можуть свідчити про те, що як тільки тривалість сну перевищує деяку базову номінальну кількість, якість цього сну є найбільш важливою для мотивації нашого бажання допомагати іншим людям", — пояснили експерти.

Варто відзначити, що більш ніж половина всіх людей у розвинених країнах недосипає. Вчені називають це глобальною епідемією втрати сну. Великі дослідження вже показали зв'язок із психічними розладами, такими як тривога та депресія, а також з фізичними недугами, включаючи діабет та ожиріння. Тепер, коли з'являється все більше доказів негативного впливу нестачі сну на соціальну поведінку, це може мати наслідки для сучасного суспільства.

"Як ми бачимо, брак сну радикально змінює нашу соціальну поведінку, причому не на краще, роблячи людей егоїстичнішими і зменшуючи їх бажання допомагати іншим", — підсумували експерти.

Нагадаємо, що раніше фахівці пояснили, чому люди прокидаються втомленими і як це подолати. Як виявилося, причини включають багато чинників, від занепокоєння або депресії, нестачі сну, недостатнього споживання води і непостійного графіка сну, так і до поганого середовища для сну.