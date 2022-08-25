За ночь мы просыпаемся более 100 раз, но не замечаем этого: что нас будит

Новое исследование доказывает, что переносчик стресса норадреналин заставляет нас просыпаться ночью сотни раз.

Большинство людей считают, что хороший сон — беспрерывный, но они ошибаются. Новое исследование показало, что за ночь наш мозг просыпается более сотни раз и так каждую ночь, пишет Scitech Daily.

Ученые из Университета Копенгагена провели новое исследование сна. Для этого они присоединили к мозгу подопытных мышей микроскопические оптические волокна из стекла и генетически измененные "световые рецепторы". С помощью этих приспособлений ученые измерили уровень норадреналина в момент когда мыши спали и сравнили его с электрической активностью мозга.

После исследователи провели ряд тестов памяти, использовав имплантаты для увеличения амплитуды норадреналиновых волн и пришли к выводу, что это способно улучшить память мышей. Сначала подопытным давали понюхать два одинаковых предмета, затем их усыпляли, а после пробуждения вновь давали обнюхать два предмета, один из которых был новым. Ученые пришли к выводу, что у мышей с наибольшим количеством норадреналиновых долин развилась "супер память" — они помнили предмет, который видели до сна.

Несмотря на то, что исследование проводилось на мышах, ученые уверены, что его результаты применимы и к людям — поскольку изученные биомеханизмы одинаковы для всех млекопитающих.

В ходе исследования ученые выяснили, что на протяжении всей ночи наш мозг просыпается более сотни раз, но эти пробуждения настолько краткосрочны, что мы попросту их не замечаем. За эти пробуждения ответственен гормон стресса — норадреналин, именно он отвечает за то, как мы высыпаемся и что помним из предыдущего сна. Ученые считают, что волны норадреналина, как бы перезагружают мозг, чтобы после пробуждения он снова был готов хранить данные, когда вы снова погружаетесь в сны.

Любопытно, что более ранние исследования показывали, что норадреналин неактивен во время сна. Поэтому полученные в ходе этого эксперимента результаты удивили научное сообщество — оказалось, что пока мы спим уровень гормона стресса волнообразно увеличивается и уменьшается. Высокий уровень свидетельствует, что мозг ненадолго проснулся и бодрствует, то в время, как низкий уровень норадреналина свидетельствует, что вы спите.

Ученые считают, что от одного "пика" концентрации гормона стресса до другой проходит около 30 секунд, а от так называемых долин норадреналина (низкий уровень) зависит качество сна, пик следующей вершины и степень пробуждения мозга.

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