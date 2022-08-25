За ніч ми прокидаємося понад 100 разів, але не помічаємо цього: що нас будить

Нове дослідження доводить, що переносник стресу норадреналін змушує нас прокидатися вночі сотні разів.

Більшість людей вважають, що гарний сон безперервний, але вони помиляються. Нове дослідження показало, що за ніч наш мозок прокидається понад сотню разів і так щоночі, пише Scitech Daily.

Вчені з Університету Копенгагена провели нове дослідження сну. Для цього вони приєднали до мозку піддослідних мишей мікроскопічні оптичні волокна зі скла та генетично змінені "світлові рецептори". За допомогою цих пристроїв вчені виміряли рівень норадреналіну в момент коли миші спали і порівняли його з електричною активністю мозку.

Після цього дослідники провели ряд тестів пам'яті, використавши імплантати для збільшення амплітуди норадреналінових хвиль і дійшли висновку, що це здатне покращити пам'ять мишей. Спочатку піддослідним давали понюхати два однакові предмети, потім їх присипляли, а після пробудження знову давали обнюхати два предмети, один з яких був новим. Вчені дійшли висновку, що миші з найбільшою кількістю норадреналінових долин розвинули "супер пам'ять" — вони пам'ятали предмет, який бачили до сну.

Попри те, що дослідження проводилося на мишах, вчені впевнені, що його результати можна застосувати і до людей, оскільки вивчені біомеханізми однакові для всіх ссавців.

Під час дослідження вчені з'ясували, що протягом усієї ночі наш мозок прокидається понад сотню разів, але ці пробудження настільки короткострокові, що ми просто їх не помічаємо. За ці пробудження відповідальний гормон стресу — норадреналін, саме він відповідає за те, як ми висипаємось і що пам'ятаємо з попереднього сну. Вчені вважають, що хвилі норадреналіну, як би перезавантажують мозок, щоб після пробудження він знову був готовий зберігати дані, коли ви занурюєтеся в сни.

Цікаво, що попередні дослідження показували, що норадреналін неактивний під час сну. Тому отримані під час цього експерименту результати здивували наукову спільноту — виявилося, що поки ми спимо, рівень гормону стресу хвилеподібно збільшується та зменшується. Високий рівень свідчить, що мозок ненадовго прокинувся і не спить, то в той час, як низький рівень норадреналіну свідчить, що ви спите.

Вчені вважають, що від одного "піка" концентрації гормону стресу до іншого проходить близько 30 секунд, а від так званих долин норадреналіну (низький рівень) залежить якість сну, пік наступної вершини та ступінь пробудження мозку.

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