Климат меняется: в высохшей реке нашли следы динозавров, которым более 100 миллионов лет (фото)

Следы акрокантозавра увидели в реке парка "Долина динозавров" в Техасе. Обычно отпечатки лап ящера скрыты под водой и слоями ила — это защищает их от эрозии миллионы лет, поясняют палеонтологи

В парке "Долина динозавров" в американском Техасе обнаружили следы динозавров, которым более 100 миллионов лет. Об этом сообщил канал NBS News со ссылкой на пресс-секретаря департамента парков и дикой природы штата Стефани Салинас Гарсию.

Следы, оставленные акрокантозавром, появились в последние недели из-за пересыхания реки Пэлюкси в большинстве частей парка. Этот вид динозавра жил на Земле 113 миллионов лет назад.

[ + – ] Навидео можно увидеть треугольные следы и отпечатки когтей акрокантозавра

Видео, опубликованное на прошлой неделе некоммерческой организацией, которая поддерживает парк, показывает крупным планом треугольные следы и отпечатки когтей в пересохшем русле реки.

Массивные следы акрокантозавра никто не видел с 2000 года, так как они находились под водой и несколькими слоями отложений, говорит управляющий парком Джефф Дэвис в общении с радиостанцией ВВС.

Акрокантозавру, по его оценке, прошел по дороге около 100 футов и оставил примерно 140 следов. Из этого количества сейчас видно максимум 60. По словам Дэвиса, акрокантозавры были тероподами — типичными трехпалыми динозаврами. При росте около 15 футов они весили около 7 тонн. Эти динозавры, вероятно, могли охотиться на завропосейдонов.

[ + – ] Акрокантозавр прошел по дороге около 100 футов и оставил 140 следов

В этом же районе ранее нашли отчетливые следы завропосейдона. Гарсия говорит, что взрослые особи этого вида весят около 44 тонн, а в высоту доходят до 60 футов.

Следы акрокантозавра уйдут под воду

Жара заставила почти полностью исчезнуть реку и еще десятки водоемов в США. По словам экспертов-палеонтологов, обычно следы динозавров скрыты под водой и илом. Это защищает их от ветров и эрозии грунта миллионы лет.

В комментарии CNN пресс-секретарь парка добавила, что скоро следы акрокантозавра снова засыпят землей, так как прогнозируется дождь.

"Эти новые следы были видны не так долго, они вызвали удивление и волнение. Государственный парк "Долина динозавров" продолжит защищать их не только для настоящего, но и для будущих поколений", — заметила она.

Около века назад в районе к юго-западу от Далласа видели сотни следов тероподов, хищных динозавров.

Фокус ранее писал, что при раскопках в северной Патагонии (Аргентина) ученые нашли останки динозавра Jakapil kaniukura. Этот вид двигался прямо и по размеру был как домашняя кошка.

Британские исследователи нашли под Атлантическим океаном у берегов Западной Африки кратер после падения астероида 66 млн лет назад. Динозавров могли уничтожить более двух астероидов.