Клімат змінюється: у висохлій річці знайшли сліди динозаврів, яким понад 100 мільйонів років (фото)

Сліди акрокантозавра побачили в річці парку "Долина динозаврів" у Техасі. Зазвичай відбитки лап ящера приховані під водою та шарами мулу — це захищає їх від ерозії мільйони років, пояснюють палеонтологи.

У парку "Долина динозаврів" в американському Техасі виявили сліди динозаврів, яким понад 100 мільйонів років. Про це повідомив канал NBS News з посиланням на прессекретаря департаменту парків та дикої природи штату Стефані Салінас Гарсію.

Сліди, залишені акрокантозавром, з'явилися останніми тижнями через пересихання річки Пелюксі в більшості частин парку. Цей вид динозавра мешкав на Землі 113 мільйонів років тому.

[ + – ] На відео можна побачити трикутні сліди та відбитки кігтів акрокантозавра

Відео, опубліковане минулого тижня некомерційною організацією, яка підтримує парк, показує крупним планом трикутні сліди та відбитки кігтів у пересохлому руслі річки.

Масивні сліди акрокантозавра ніхто не бачив з 2000 року, оскільки вони знаходилися під водою та кількома шарами відкладень, каже керуючий парком Джефф Девіс у спілкуванні з радіостанцією ВПС.

Акрокантозавр, за його оцінкою, пройшов дорогою близько 100 футів і залишив приблизно 140 слідів. З цієї кількості зараз видно максимум 60. За словами Девіса, акрокантозаври були тероподами — типовими трипалими динозаврами. Зі зростом близько 15 футів вони важили близько 7 тонн. Ці динозаври, ймовірно, могли полювати на завропосейдонів.

[ + – ] Акрокантозавр пройшов дорогою близько 100 футів і залишив 140 слідів

У цьому районі раніше знайшли чіткі сліди завропосейдона. Гарсія каже, що дорослі особини цього виду важать близько 44 тонн, а у висоту сягають 60 футів.

Сліди акрокантозавра підуть під воду

Спека змусила майже повністю зникнути річку та ще десятки водойм у США. За словами експертів-палеонтологів, зазвичай сліди динозаврів приховані під водою та мулом. Це захищає їх від вітрів та ерозії ґрунту мільйони років.

У коментарі CNN прессекретар парку додала, що незабаром сліди акрокантозавра знову засиплять землею, оскільки прогнозується дощ.

"Ці нові сліди були видні не так довго, вони викликали здивування та хвилювання. Державний парк "Долина динозаврів" продовжить захищати їх не лише для сьогодення, а й для майбутніх поколінь", — зауважила вона.

Майже століття тому в районі на південний захід від Далласа бачили сотні слідів тероподів, хижих динозаврів.

Фокус раніше писав, що під час розкопок у північній Патагонії (Аргентина) вчені знайшли останки динозавра Jakapil kaniukura. Цей вид рухався прямо і за розміром був як домашній кіт.

Британські дослідники знайшли під Атлантичним океаном біля берегів Західної Африки кратер після падіння астероїда 66 млн років тому. Динозаврів могли знищити понад два астероїди.