Бывший глава NASA назвал космическую политику США в отношении России "шизофренической": в чем суть

По словам бывших руководителей космического агентства Россия была проблемным партнером США в течение как минимум последних 10 лет.

Два бывших руководителя NASA, Джим Брайденстайн и Чарльз Болден, рассказали, что у них были напряженные отношения с основным партнером в проекте МКС во время обсуждения лунной программы Artemis, пишет Space.

В то время как нынешние официальные лица NASA заявляют, что сотрудничество США и России в космической сфере продолжается как обычно, многие партнеры РФ или же прекратили свое сотрудничество с "Роскосмосом" или сократили его до минимума. Это связано с продолжающимся вторжением РФ в Украину и большим количеством санкций, которые были наложены на страну-агрессора.

Джим Брайденстайн и Чарльз Болден заявили, что у них были серьезные проблемы с Россией, когда они руководили NASA.

"Политика США в отношении России, когда речь идет о космических полетах, является шизофренической", — заявил Брайденстайн, который был главой NASA с апреля 2018 года по январь 2021 года.

[ + – ] Джим Брайденстайн, бывший глава NASA Фото: CNN

Брайденстайн раскритиковал NASA за чрезмерную зависимость от России в течение последних 10 лет, указывая на то что США приходилось использовать для доставки астронавтов на МКС российские космические корабли "Союз". Только корабли Crew Dragon от SpaceX в 2020 году изменили эту ситуацию.

Также Брайденстайн раскритиковал политику США в отношении зависимости от России на МКС.

"Если Россия уйдет с МКС раньше, чем будут созданы альтернативы этой станции, то это будет проблема", — сказал бывший глава NASA.

[ + – ] Также Брайденстайн раскритиковал политику США в отношении зависимости от России на МКС Фото: NASA

Фокус уже писал об одном из одобренных NASA проектов новой космической орбитальной станции, который создали частные компании Blue Origin и Sierra Space. Строительство этой станции запланировано на 2026 год.

Также Фокус писал о том, что в России рассматривают разные даты выхода из проекта МКС: 2025,2028 и даже 2030 годы. Хотя сама МКС должна работать в космосе ка раз до 2030 года.

В то же время Чарльз Болден, который руководил NASA с июля 2009 года по январь 2017 года, заявил, что нужно в большей мере критиковать не космическую политику США, а политику правительства России.

[ + – ] Чарльз Болден, бывший глава NASA Фото: space.com

Болден вспомнил, что в 2014 году, когда РФ аннексировала Крым и захватила часть территорий Украины, США ввели санкции против РФ. Тогда Дмитрий Рогозин, уже бывший глава Роскосмоса, а в то время он был вице-премьером России, заявил, что NASA теперь должно использовать батуты, а не корабли "Союз" для отправки астронавтов на МКС.

"Это были очень напряженные отношения с Россией в рамках космического сотрудничества", — сказал Болден.

NASA сейчас занимается налаживанием новых связей со странами мира, в частности в рамках программы Artemis, которая предусматривает освоение не только Луны, но и Марса, а также исследование космоса в мирных целях. NASA привлекает космические агентства других стран, чтобы распределить финансовую нагрузку на реализацию программы, а также распределить ответственность за освоение космоса.

Для этого было создано Соглашение Артемиды (Artemis Accords) — это договор между правительствами стран, которые учувствуют в программе Artemis. Это соглашение регулирует принципы сотрудничества и деятельности по исследованию и использованию Луны, Марса и астероидов в мирных целях. На сегодняшний день 21 страна подписала Соглашение, но только не Россия.