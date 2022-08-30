Колишній глава NASA назвав космічну політику США щодо Росії "шизофренічною": у чому суть

За словами колишніх керівників космічного агентства, Росія була проблемним партнером США протягом як мінімум останніх 10 років.

Два колишні керівники NASA, Джим Брайденстайн і Чарльз Болден, розповіли, що в них були напружені стосунки з основним партнером у проєкті МКС під час обговорення місячної програми Artemis, пише Space.

Тоді як нинішні офіційні особи NASA заявляють, що співпраця США та Росії в космічній сфері триває, як завжди, багато партнерів РФ або припинили свою співпрацю з "Роскосмосом", або скоротили її до мінімуму. Це пов'язано зі вторгненням РФ в Україну та великою кількістю санкцій, які були накладені на країну-агресора.

Джим Брайденстайн і Чарльз Болден заявили, що мали серйозні проблеми з Росією, коли вони керували NASA.

"Політика США щодо Росії, коли йдеться про космічні польоти, є шизофренічною", — заявив Брайденстайн, який був головою NASA з квітня 2018 року по січень 2021 року.

[ + – ] Джим Брайденстайн, колишній глава NASA Фото: CNN

Брайденстайн розкритикував NASA за надмірну залежність від Росії протягом останніх 10 років, вказуючи на те, що США доводилося використовувати для доставки астронавтів на МКС російські космічні кораблі "Союз". Лише кораблі Crew Dragon від SpaceX у 2020 році змінили цю ситуацію.

Також Брайденстайн розкритикував політику США щодо залежності від Росії на МКС.

"Якщо Росія піде з МКС раніше, ніж буде створено альтернативу для цієї станції, то це буде проблема", — сказав колишній глава NASA.

[ + – ] Також Брайденстайн розкритикував політику США щодо залежності від Росії на МКС Фото: NASA

Фокус уже писав про один зі схвалених NASA проєктів нової космічної орбітальної станції, який створили приватні компанії Blue Origin і Sierra Space. Будівництво цієї станції заплановане на 2026 рік.

Також Фокус писав про те, що в Росії розглядають різні дати виходу з проєкту МКС: 2025, 2028 і навіть 2030 роки. Хоча сама МКС має працювати в космосі якраз до 2030 року.

Водночас Чарльз Болден, який керував NASA з липня 2009 року до січня 2017 року, заявив, що потрібно більше критикувати не космічну політику США, а політику уряду Росії.

[ + – ] Чарльз Болден, колишній глава NASA Фото: space.com

Болден згадав, що у 2014 році, коли РФ анексувала Крим і захопила частину територій України, США ввели санкції проти РФ. Тоді Дмитро Рогозін, уже колишній глава "Роскосмосу", а тоді він був віцепрем'єром Росії, заявив, що NASA тепер має використовувати батути, а не кораблі "Союз" для відправки астронавтів на МКС.

"Це були дуже напружені відносини з Росією в межах космічного співробітництва", — сказав Болден.

NASA зараз займається налагодженням нових зв'язків із країнами світу, зокрема в межах програми Artemis, яка передбачає освоєння не лише Місяця, а й Марса, а також дослідження космосу з мирною метою. NASA залучає космічні агенції інших країн, щоб розподілити фінансове навантаження на реалізацію програми, а також розподілити відповідальність за освоєння космосу.

Для цього створили Угоду Артеміди (Artemis Accords) — це договір між урядами країн, які беруть участь у програмі Artemis. Ця угода регулює принципи співробітництва й діяльності з дослідження та використання Місяця, Марса й астероїдів у мирних цілях. На сьогодні 21 країна підписала Угоду, але не Росія.