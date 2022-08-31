Астрономия против астрологии. Какой у вас знак зодиака: он совсем не такой, как вы думаете

Открытия, которые сделали люди в отношении Земли и звезд за последние 2 тысячи лет, не изменили ключевых догм астрологии.

Даже если вы считаете, что астрология – это пережиток прошлого, или наоборот, думаете, что положение звезд влияет на вашу жизнь, нельзя отрицать того факта, что влияние астрологии на современное общество все еще существенно. В основе астрологии лежит зодиак — это область неба в форме пояса, по которому движется Солнце на фоне звезд и его 12 астрологических знаков. Некоторые люди считают, что астрология определяется движением Земли в пространстве и положением астрономических объектов на небе, но астрономия и астрология – это совершенно разные понятия. И самое главное, ваш знак зодиака не тот, который вы думаете, пишет Space.

Что такое знак зодиака?

Когда Земля вращается вокруг Солнца, наша звезда проходит на фоне разных созвездий, которые часто имеют напоминающие животных формы. Этими знаками зодиака являются:

Овен;

Телец;

Близнецы;

Рак;

Лев;

Дева;

Весы;

Скорпион;

Стрелец;

Козерог;

Водолей;

Рыбы.

Каждое из этих созвездий занимает 30 градусов на большом круге, который известен, как эклиптика, и представляет собой годовой путь Солнца по небу на фоне этих созвездий. Считается, что впервые систему из 12 зодиакальных созвездий для астрологии разработали в примерно 600 году до н.э. Нулевой точкой для зодиака тогда была точка, где эклиптика пересекается с небесным экватором (круг вокруг Земли, который перпендикулярен оси вращения нашей планеты). Эта точка пересечения известная как весеннее равноденствие.

[ + – ] Видимое годовое движение Солнца по небесной сфере (эклиптика, показана красным), небесный экватор (показан бело-голубым) и зодиакальная зона. Пересечения эклиптики и небесного экватора — точки равноденствий Фото: space.com

2500 тысячи лет назад эта нулевая точка находилась в созвездии Овна, потому распределение знаков зодиака началось именно с Овна. Каждый из них занимал свой участок в 30 градусов эклиптики. Но проблема в том, что древние астрологи не знали о "колебаниях" в движении Земли, которые могли бы нарушить разработанную ими систему знаков зодиака в будущем.

Колебание Земли искажает даты знаков зодиака

Причиной того, что знаки зодиака сместились и находятся в других временных отрезках в течение года, является "колебание", которое испытывает Земля, вращаясь вокруг Солнца. Этот процесс называется прецессия.

Земля – это не идеальный шар, а геоид. Она сплюснута у полюсов и более выпукла в экваториальной части. Также ось вращения нашей планеты не находится перпендикулярно эклиптике, и гравитация Солнца и Луны "пытается" это исправить. Поэтому ось Земли начинает описывать круг и оказывается, что Северный полюс указывает не всегда в то же место, где находятся фоновые созвездия на годовом пути Солнца. Такие "колебания" земной оси происходят каждые 25 800 лет.

[ + – ] Ось Земли начинает описывать круг и оказывается, что Северный полюс указывает не всегда в то же место, где находятся фоновые созвездия на годовом пути Солнца. Такие "колебания" земной оси происходят каждые 25 800 лет Фото: space.com

Поэтому за последние 2500 лет точка пересечения небесного экватора и эклиптики сместилась на запад вдоль эклиптики на 36 градусов . Также сместились две точки равноденствия. Это привело к тому, что знаки зодиака также сместились на запад по отношению к фоновым звездам. Это означает, что каждый период теперь наступает позже, чем это было во время разработки основ астрологии. Но современные астрологи, которые составляют гороскопы не следуют этим астрономическим изменениям и знаки зодиака больше не совпадают с положением Солнца на небе.

Также астрологи игнорируют 13-е созвездие на эклиптике, Змееносца , по-прежнему придерживаясь системы из 12 знаков. Хотя известно, что изначально древние астрологи включили Змееносца в свою астрологическую систему, но потом отказались от него.

Какой ваш настоящий знак зодиака?

Если основываться на астрономии, то ниже приведены даты, которые сейчас соответствуют вашим знакам зодиака. Также приведены даты, которых до сих пор придерживаются астрологи и с точки зрения астрономии они не верны. И в этой структуре знаков зодиака присутствует 13-е зодиакальное созвездие.

Козерогами можно считать людей, которые родились в период с 20 января по 16 февраля, а не с 23 декабря по 21 января, как предложили древние астрологи.

Для Водолея современные даты — это 16 февраля -11 марта, а не 22 января — 20 февраля.

Для Рыб: 11 марта — 18 апреля, а не 21 февраля — 19 марта.

Для Овнов:18 апреля — 13 мая, а не 20 марта — 20 апреля.

Тельцы должны считать себя таковыми, если родились в период с 13 мая по 21 июня, а не в период с 21 апреля по 21 мая.

Для Близнецов верные даты: 21 июня — 20 июля, а не 22 мая — 22 июня.

Для Раков: 20 июля — 10 августа, а не 23 июня — 22 июля.

Львами можно считать людей, которые родились между 10 августа и 16 сентября, а не в период между 23 июля и 22 августа.

Для Дев верными будут даты: 16 сентября — 30 октября, а не 23 августа — 22 сентября.

Весы – это те, кто родились с 30 октября по 23 ноября, а не в период между 23 сентября и 22 октября.

Для Скорпионов верные даты: 23 ноября — 29 ноября ,а не 23 октября -22 ноября.

Не забывайте о 13-м созвездии и тем, кто родился в период между 29 ноября и 17 декабря, стоит себя считать Змееносцами.

И наконец для Стрельцов верные даты: 17 декабря — 20 января, а не 23 ноября — 22 декабря.

[ + – ] Знаки зодиака Фото: space.com

Астрономия и астрология: в чем разница?

Самая очевидная разница между астрономией и астрологией заключается в том, что первая является наукой, а вторая — нет. Астрономия изучает все космические объекты, которые находятся за пределами Земли, а астрология основана на вере в то, что эти объекты каким-то образом влияют на жизнь человека и не более того.

Как бы вы ни относились к астрологии, все же она оказала свое влияние на человеческое общество и продолжает оказывать его и в наши дни. Но Фокус писал о других важнейших открытиях, которые действительно изменили мир.

Что касается Солнца, то оно также оказывает сильное влияние на нашу планету. Особенно это касается вспышек на Солнце, которые провоцируют появление геомагнитных бурь. И эти бури уже "накрыли" Землю, как уже писал Фокус.