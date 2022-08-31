Астрономія проти астрології. Який у вас знак зодіаку: він зовсім не такий, як ви вважаєте

Відкриття, які зробили люди щодо Землі та зірок за останні 2 тисячі років, не змінили ключових догм астрології.

Навіть якщо ви вважаєте, що астрологія — це пережиток минулого, або навпаки, думаєте, що положення зірок упливає на ваше життя, не можна заперечувати той факт, що вплив астрології на сучасне суспільство все ще є суттєвим. В основі астрології лежить зодіак — це область неба у формі пояса, яким рухається Сонце на тлі зірок і його 12 астрологічних знаків. Деякі люди вважають, що астрологія визначається рухом Землі в просторі та положенням астрономічних об'єктів на небі, але астрономія та астрологія — це зовсім різні поняття. І найголовніше: ваш знак зодіаку не той, який ви вважаєте, пише Space.

Що таке знак зодіаку?

Коли Земля обертається навколо Сонця, наша зірка проходить на тлі різних сузір'їв, які часто мають форми, що нагадують тварин. Цими знаками зодіаку є:

Овен;

Телець;

Близнюки;

Рак;

Лев;

Діва;

Терези;

Скорпіон;

Стрілець;

Козеріг;

Водолій;

Риби.

Кожне з цих сузір'їв займає 30 градусів на великому колі, який відомий як екліптика, і є річний шлях Сонця по небу на тлі цих сузір'їв. Вважається, що вперше систему з 12 зодіакальних сузір'їв для астрології розробили приблизно в 600 році до н.е. Нульовою точкою для зодіаку тоді була точка, де екліптика перетинається з небесним екватором (коло навколо Землі, яке перпендикулярне осі обертання нашої планети). Ця точка перетину відома як весняне рівнодення.

[ + – ] Видимий річний рух Сонця небесною сферою (екліптика, показана червоним), небесний екватор (показаний біло-блакитним) і зодіакальна зона. Перетин екліптики та небесного екватора — точки рівнодення. Фото: space.com

2500 тисяч років тому ця нульова точка перебувала в сузір'ї Овна, тому розподіл знаків зодіаку почався саме з Овна. Кожен із них займав свою ділянку в 30 градусів екліптики. Але проблема в тому, що стародавні астрологи не знали про "коливання" в русі Землі, які могли б порушити розроблену ними систему знаків зодіаку в майбутньому.

Коливання Землі спотворює дати знаків зодіаку

Причиною того, що знаки зодіаку змістилися та розташовані в інших часових відрізках протягом року, є "коливання", яких зазнає Земля, обертаючись навколо Сонця. Цей процес називається прецесія.

Земля — це не ідеальна куля, а геоїд. Вона сплюснута біля полюсів і випукла в екваторіальній частині. Також вісь обертання нашої планети не розташована перпендикулярно до екліптики, і гравітація Сонця та Місяця "намагається" це виправити. Тому вісь Землі починає описувати коло, і виявляється, що Північний полюс не завжди вказує на те саме місце, де розташовані фонові сузір'я на річному шляху Сонця. Такі коливання земної осі відбуваються кожні 25 800 років.

[ + – ] Вісь Землі починає описувати коло, і виявляється, що Північний полюс не завжди вказує на те саме місце, де розташовані фонові сузір'я на річному шляху Сонця. Такі коливання земної осі відбуваються кожні 25 800 років. Фото: space.com

Тому за останні 2500 років точка перетину небесного екватора й екліптики змістилася на захід уздовж екліптики на 36 градусів. Також змістилися дві точки рівнодення. Це призвело до того, що знаки зодіаку також змістилися на захід стосовно фонових зірок. Це означає, що кожен період настає пізніше, ніж це було під час розробки основ астрології. Але сучасні астрологи, які складають гороскопи, не дотримуються цих астрономічних змін, і знаки зодіаку більше не збігаються з положенням Сонця на небі.

Також астрологи ігнорують 13-те сузір'я на екліптиці, Змієносець, як і раніше, дотримуючись системи з 12 знаків. Хоча відомо, що спочатку давні астрологи включили Змієносця у свою астрологічну систему, але потім відмовилися від нього.

Який ваш справжній знак зодіаку?

Якщо ґрунтуватися на астрономії, то нижче наведено дати, які зараз відповідають вашим знакам зодіаку. Також наведені дати, яких досі дотримуються астрологи, а з погляду астрономії вони неправильні. І в цій структурі знаків зодіаку є 13-е зодіакальне сузір'я.

Козерогами можна вважати людей, які народилися в період із 20 січня до 16 лютого, а не з 23 грудня до 21 січня, як запропонували давні астрологи.

Для Водолія сучасні дати — це 16 лютого – 11 березня, а не 22 січня – 20 лютого.

Для Риб: 11 березня – 18 квітня, а не 21 лютого – 19 березня.

Для Овнів: 18 квітня – 13 травня, а не 20 березня – 20 квітня.

Тельці повинні вважати себе такими, якщо народилися в період із 13 травня до 21 червня, а не в період із 21 квітня по 21 травня.

Для Близнюків правильні дати: 21 червня – 20 липня, а не 22 травня – 22 червня.

Для Раків: 20 липня – 10 серпня, а не 23 червня – 22 липня.

Левами можна вважати людей, які народилися між 10 серпня та 16 вересня, а не в період між 23 липня та 22 серпня.

Для Дів правильними будуть дати: 16 вересня – 30 жовтня, а не 23 серпня – 22 вересня.

Терези — це ті, хто народився з 30 жовтня по 23 листопада, а не в період між 23 вересня та 22 жовтня.

Для Скорпіонів вірні дати: 23 листопада – 29 листопада, а не 23 жовтня – 22 листопада.

Не забувайте про 13 сузір'я, і тим, хто народився в період між 29 листопада і 17 грудня, варто себе вважати Змієносцами.

І нарешті для Стрільців правильні дати: 17 грудня – 20 січня, а не 23 листопада – 22 грудня.

[ + – ] Знаки зодіаку Фото: space.com

Астрономія та астрологія: у чому різниця?

Найочевидніша різниця між астрономією та астрологією полягає в тому, що перша є наукою, а друга — ні. Астрономія вивчає всі космічні об'єкти, які розташовані за межами Землі, а астрологія заснована на вірі в те, що ці об'єкти якось упливають на життя людини, і не більше.

Як би ви не ставилися до астрології, все ж таки вона вплинула на людське суспільство та продовжує впливати на нього і в наші дні. Але Фокус писав про інші найважливіші відкриття, які дійсно змінили світ.

Що стосується Сонця, то воно також сильно впливає на нашу планету. Особливо це стосується спалахів на Сонці, які провокують появу геомагнітних бур. І ці бурі вже "накрили" Землю, як писав Фокус.