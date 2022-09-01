Космический аппарат ОАЕ обнаружил на Марсе новые полярные сияния

С помощью спектрометра ультрафиолетового излучения (EMUS) аппарат обнаружил новый тип полярных сияний – неоднородные протонные полярные сияния.

Космический аппарат ОАЕ под названием Аль-Амаль ("Надежда") c помощью спектрометра ультрафиолетового излучения (EMUS) обнаружил неоднородные протонные полярные сияния на Марсе. Новые данные указывают на необычные условия, в которых солнечный ветер взаимодействует с верхними слоями атмосферы Марса, пишет Space.

Уже полтора года на орбите вокруг Марса работает космический аппарат Аль-Амаль. Цель исследований аппарата – это обнаружить разнообразие в составе верхних слоев атмосферы Марса, в частности увидеть преобладание кислорода и окиси углерода. Также ученые изначально хотели обнаружить там водород и кислород, которые улетают в космос по мере медленного исчезновения воды с Красной планеты.

[ + – ] Уже полтора года на орбите вокруг Марса работает космический аппарат Аль-Амаль. Цель исследований аппарата – это обнаружить разнообразие в составе верхних слоев атмосферы Марса, в частности увидеть преобладание кислорода и окиси углерода Фото: space.com

Для этого у аппарата Аль-Амаль на борту имеется прибор EMUS, который может обнаружить ультрафиолетовое излучение протонов (ядер водорода) в атмосфере Марса, которые были возбуждены солнечным ветром, потоком заряженных частиц, который постоянно идет от Солнца. Новые данные показывают, что вместо однородного сияния в этих ультрафиолетовых длинах волн EMUS показал, что сияние часто может стать неоднородным.

У Марса нет собственного глобального магнитного поля, как у Земли, для того, чтобы защитится от солнечного ветра, но его тонкая атмосфера по-прежнему действует как барьер, который может изменять внутрипланетное магнитное поле. Это изменение заставляет солнечный ветер замедляться и накапливаться по мере того, как он обволакивает Марс, и создает концентрацию заряженных солнечных частиц (плазмы), которые могут взаимодействовать с остаточными линиями магнитного поля, оставшимися в коре Марса.

Ученые уже знали, что эта плазма вокруг Марса может влиять на то, как, где и когда водород и кислород просачиваются в космос. Но новые данные указывают на то, что эта плазма и ее взаимодействие с остаточным магнитным полем может также влиять на местоположение и интенсивность протонных полярных сияний.

[ + – ] У аппарата Аль-Амаль на борту имеется прибор EMUS, который может обнаружить ультрафиолетовое излучение протонов (ядер водорода) в атмосфере Марса, которые были возбуждены солнечным ветром, потоком заряженных частиц, который постоянно идет от Солнца. Новые данные показывают, что вместо однородного сияния в этих ультрафиолетовых длинах волн EMUS показал, что сияние часто может стать неоднородным Фото: space.com

"Этот новый тип протонных полярных сияний на Марсе мы обнаружили, используя также данные американского орбитального аппарата MAVEN. Теперь мы раздвинули границы наших знаний не только о Марсе, но и о взаимодействии планеты с солнечным ветром", — говорит ведущий научный сотрудник миссии Аль-Амаль Хесса Аль Матруши из ОАЕ.

Эти протонные полярные сияния на Марсе аппарат MAVEN обнаружил еще 4 года назад. Но тогда ученые увидели лишь однородные сияния.

Различная протяженность и расположение неоднородных протонных полярных сияний могут указывать на различные условия в плазменной среде вокруг Марса, которые возникают в результате изменений солнечного ветра и даже сезонов на Красной планете, говорят ученые.

"Открытие этих неоднородных протонных полярных сияний бросает вызов нашим представлениям о том, как формируются протонные полярные сияния на Марсе", говорит Аль Матруши.

Как уже писал Фокус, прибор марсохода Perseverance создал немного кислорода на Марсе. И это только первая демонстрация того, что на Красной планете можно наладить большое производство кислорода.