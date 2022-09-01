Космічний апарат ОАЕ помітив на Марсі нові полярні сяйва

За допомогою спектрометра ультрафіолетового випромінювання (EMUS) апарат помітив новий тип полярних сяйв — неоднорідні полярні протонні сяйва.

Космічний апарат ОАЕ під назвою Аль-Амаль ("Надія") за допомогою спектрометра ультрафіолетового випромінювання (EMUS) помітив неоднорідні протонні полярні сяйва на Марсі. Нові дані вказують на незвичайні умови, в яких сонячний вітер взаємодіє з верхніми шарами атмосфери Марса, пише Space.

Уже півтора роки на орбіті довкола Марса працює космічний апарат Аль-Амаль. Мета досліджень апарату — це виявити різноманітність у складі верхніх шарів атмосфери Марса, зокрема побачити перевагу кисню та окису вуглецю. Також учені спочатку хотіли виявити там водень і кисень, які відлітають у космос у міру повільного зникнення води з Червоної планети.

[ + – ] Уже півтора роки на орбіті довкола Марса працює космічний апарат Аль-Амаль. Мета досліджень апарату – це виявити різноманітність у складі верхніх шарів атмосфери Марса, зокрема побачити перевагу кисню та окису вуглецю. Фото: space.com

Для цього апарат Аль-Амаль на борту має прилад EMUS, який може виявити ультрафіолетове випромінювання протонів (ядер водню) в атмосфері Марса, які були збуджені сонячним вітром, потоком заряджених частинок, який постійно йде від Сонця. Нові дані показують, що замість однорідного сяйва в цих ультрафіолетових довжинах хвиль EMUS показав, що сяйво часто може стати неоднорідним.

Марс не має власного глобального магнітного поля, як Земля, для того, щоб захиститися від сонячного вітру, але його тонка атмосфера, як і раніше, діє як бар'єр, який може змінювати внутрішньопланетне магнітне поле. Ця зміна змушує сонячний вітер сповільнюватися і накопичуватися в міру того, як він обволікає Марс, і створює концентрацію заряджених сонячних частинок (плазми), які можуть взаємодіяти із залишковими лініями магнітного поля, що залишилися в корі Марса.

Учені вже знали, що ця плазма навколо Марса може впливати на те, як, де і коли водень та кисень просочуються у космос. Але нові дані вказують на те, що ця плазма та її взаємодія із залишковим магнітним полем може також впливати на місце розташування та інтенсивність протонних полярних сяйв.

[ + – ] В апарата Аль-Амаль на борту є прилад EMUS, який може виявити ультрафіолетове випромінювання протонів (ядер водню) в атмосфері Марса, які були збуджені сонячним вітром, потоком заряджених частинок, що постійно йде від Сонця. Нові дані показують, що замість однорідного сяйва в цих ультрафіолетових довжинах хвиль EMUS показав, що сяйво часто може стати неоднорідним Фото: space.com

"Цей новий тип протонних полярних сяйв на Марсі ми помітили, використовуючи також дані американського орбітального апарату MAVEN. Тепер ми розсунули межі наших знань не лише про Марс, а й про взаємодію планети із сонячним вітром", — говорить провідний науковий співробітник місії Аль-Амаль Хесса Аль Матруші з ОАЕ.

Ці полярні протонні сяйва на Марсі апарат MAVEN виявив ще 4 роки тому. Але тоді вчені побачили лише однорідні сяйва.

Різна довжина та розташування неоднорідних протонних полярних сяйв можуть вказувати на різні умови в плазмовому середовищі навколо Марса, які виникають унаслідок змін сонячного вітру та навіть сезонів на Червоній планеті, кажуть вчені.

"Відкриття цих неоднорідних полярних протонних сяйв кидає виклик нашим уявленням про те, як формуються протонні полярні сяйва на Марсі", — говорить Аль Матруші.

Як уже писав Фокус, прилад марсохода Perseverance створив трохи кисню на Марсі. І це лише перша демонстрація того, що на Червоній планеті можна налагодити велике виробництво кисню.