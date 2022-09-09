Утерянная история. В США нашли Свиток Мертвого моря, он провисел в рамке на стене 60 лет

Утерянный фрагмент древних еврейских манускриптов обнаружили у жителя штата Монтана, США.

Один из фрагментов знаменитых Свитков Мертвого моря, а это папирус, которому примерно 2700 лет, который считался утерянным, наконец-то обнаружен, пишет Daily Mail.

Свитки Мертвого моря — это фрагменты древних рукописей, которые обнаружили в пещерах на берегу Мертвого моря в период между 1946 и 1956 годами. Эти рукописи, написанные на пергаменте или папирусе представляют собой коллекцию из 972 древних документов. Эти рукописи были написаны на древнееврейском, арамейском, греческом и набатейском языках. Эти рукописи делят на три группы, и треть из них относится к библейским текстам, а остальные к текстам, которые не вошли в Библию. Но эти древние тексты относятся к периоду Второго Храма (516 год до н.э. – 70 г. н.э).

Один из трех сохранившихся фрагментов знаменитых Свитков Мертвого моря, которые относятся к периоду Первого Храма (950 – 586 годы до н.э. в истории Израиля) считался потерянным. Но папирус, которому 2700 лет обнаружили в штате Монтана, США. Неназванный владелец древнего артефакта объяснил, что этот папирус, который долгое время висел в рамке на стене, получила его мать в подарок во время посещения Иерусалима еще в 1965 году.

[ + – ] Один из трех сохранившихся фрагментов знаменитых Свитков Мертвого моря, которые относятся к периоду Первого Храма (950 – 586 годы до н.э. в истории Израиля) считался потерянным. Но папирус, которому 2700 лет обнаружили в штате Монтана, США. Фото: Daily Mail

"Рукописи периода Первого Храма, написанные на папирусе, почти не сохранились. У нас есть тысячи фрагментов свитков, относящихся к периоду Второго Храма, но у нас есть только три документа, включая этот недавно найденный, периода Первого Храма", — говорит Джо Узиэль из Управления древностей Израиля.

[ + – ] У нас есть тысячи фрагментов свитков, относящихся к периоду Второго Храма, но у нас есть только три документа, включая этот недавно найденный, периода Первого Храма, говрят ученые Фото: Daily Mail

Сам обнаруженный фрагмент древнего теста очень загадочен, поскольку состоит всего из четырех вырванных строк, которые начинаются со слов "к Измаилу пошли…" на древнееврейском языке. Ученые считают, что полное сообщение представляло собой набор инструкций для получателя.

[ + – ] Сам обнаруженный фрагмент древнего теста очень загадочен, поскольку состоит всего из четырех вырванных строк, которые начинаются со слов "к Измаилу пошли…" на древнееврейском языке Фото: Daily Mail

По словам ученых, имя Измаил, упомянутое в рукописи, было обычным именем в библейский период, и означает "Бог услышит". Впервые это имя появляется в Библии как имя старшего сына Авраама и рабыни Агари, а позже это имя чаще встречается в Библии.

Ученые провели тщательный анализ обнаруженного фрагмента и подтвердили его подлинность, а также примерный возраст в 2700 лет. Эксперты считают, что этот папирус взяли там же, где были обнаружены и другие Свитки Мертвого моря.

[ + – ] Ученые провели тщательный анализ обнаруженного фрагмента и подтвердили его подлинность, а также примерный возраст в 2700 лет Фото: Daily Mail

Теперь этот фрагмент вернулся на свою историческую родину и хранится в Управлении древностей Израиля. Но ученые также заявили, что еще много древних свитков находятся в частных коллекциях по всему миру.

Фокус уже писал о том, что в прошлом году в Израиле археологи обнаружили фрагменты библейских манускриптов, которым примерно 2000 лет.

Также Фокус писал о том, что ИИ помог разгадать одну из тайн Свитков Мертвого моря еще в 2021 году.