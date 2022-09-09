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Втрачена історія. У США знайшли Сувій Мертвого моря, він провисів у рамці на стіні 60 років

Сувої Мертвого моря
Фото: Daily Mail | Таємничий Сувій Мертвого моря, втрачений для історії, виявили у США

Втрачений фрагмент древніх єврейських манускриптів виявили у жителя штату Монтана, США.

Один з фрагментів знаменитих Сувоїв Мертвого моря, а це папірус, якому приблизно 2700 років і який вважали загубленим, нарешті виявлено, пише Daily Mail.

Сувої Мертвого моря — це фрагменти стародавніх рукописів, які виявили в печерах на березі Мертвого моря в період між 1946 та 1956 роками. Ці рукописи, написані на пергаменті або папірусі, є колекцією з 972 стародавніх документів. Ці рукописи написані давньоєврейською, арамейською, грецькою та набатейською мовами. Ці рукописи ділять на три групи, і третина з них належать до біблійних текстів, а решта до текстів, які не увійшли до Біблії. Але ці стародавні тексти належать до періоду Другого Храму (516 до н.е. — 70 р. н.е).

Один з трьох фрагментів знаменитих збережених Сувоїв Мертвого моря, які належать до періоду Першого Храму (950 – 586 роки до н.е. в історії Ізраїлю) вважали втраченим. Але папірус, якому 2700 років, виявили у штаті Монтана, США. Неназваний власник древнього артефакту пояснив, що цей папірус, який довгий час висів у рамці на стіні, отримала його матір у подарунок під час відвідування Єрусалиму ще 1965 року.

Сувої Мертвого моря
Один з трьох фрагментів знаменитих збережених Сувоїв Мертвого моря, які належать до періоду Першого Храму (950 – 586 роки до н.е. в історії Ізраїлю) вважався втраченим. Але папірус, якому 2700 років, виявили у штаті Монтана, США.
Фото: Daily Mail

"Рукописи періоду Першого Храму, написані на папірусі, майже не збереглися. В нас є тисячі фрагментів сувоїв, які належать до періоду Другого Храму, однак в нас лише три документи, включаючи цей нещодавно знайдений, з періоду Першого Храму", — говорить Джо Узиель з Управління старожитностей Ізраїлю.

Сувої Мертвого моря
В нас є тисячі фрагментів сувоїв, які належать до періоду Другого Храму, однак в нас лише три документи, включаючи цей нещодавно знайдений, з періоду Першого Храму, кажуть учені
Фото: Daily Mail

Сам виявлений фрагмент давнього тесту дуже загадковий, оскільки складається всього з чотирьох вирваних рядків, які починаються зі слів "до Ізмаїла пішли…" давньоєврейською мовою. Вчені вважають, що повне повідомлення було набором інструкцій для одержувача.

Сувої Мертвого моря
Сам виявлений фрагмент давнього тесту дуже загадковий, оскільки складається всього з чотирьох вирваних рядків, які починаються зі слів "до Ізмаїла пішли..." давньоєврейською мовою
Фото: Daily Mail

За словами вчених, ім'я Ізмаїл, згадане у рукописі, було звичайним ім'ям у біблійний період, і означає "Бог почує". Вперше це ім'я з'являється у Біблії як ім'я старшого сина Авраама та рабині Агар, а пізніше це ім'я найчастіше зустрічається у Біблії.

Вчені провели ретельний аналіз виявленого фрагмента та підтвердили його справжність, а також приблизний вік 2700 років. Експерти вважають, що цей папірус взяли там же, де виявлено й інші Сувої Мертвого моря.

Сувої Мертвого моря
Вчені провели ретельний аналіз виявленого фрагмента та підтвердили його справжність, а також зразковий вік у 2700 років
Фото: Daily Mail

Тепер цей фрагмент повернувся на свою історичну батьківщину і зберігається в Управлінні старожитностей Ізраїлю. Але вчені також заявили, що ще багато стародавніх сувоїв знаходяться у приватних колекціях у всьому світі.

Фокус уже писав про те, що минулого року в Ізраїлі археологи виявили фрагменти біблійних манускриптів, яким приблизно 2000 років.

Також Фокус писав про те, що ШІ допоміг розгадати одну з таємниць Сувоїв Мертвого моря ще у 2021 році.