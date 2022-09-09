Втрачена історія. У США знайшли Сувій Мертвого моря, він провисів у рамці на стіні 60 років

Втрачений фрагмент древніх єврейських манускриптів виявили у жителя штату Монтана, США.

Один з фрагментів знаменитих Сувоїв Мертвого моря, а це папірус, якому приблизно 2700 років і який вважали загубленим, нарешті виявлено, пише Daily Mail.

Сувої Мертвого моря — це фрагменти стародавніх рукописів, які виявили в печерах на березі Мертвого моря в період між 1946 та 1956 роками. Ці рукописи, написані на пергаменті або папірусі, є колекцією з 972 стародавніх документів. Ці рукописи написані давньоєврейською, арамейською, грецькою та набатейською мовами. Ці рукописи ділять на три групи, і третина з них належать до біблійних текстів, а решта до текстів, які не увійшли до Біблії. Але ці стародавні тексти належать до періоду Другого Храму (516 до н.е. — 70 р. н.е).

Один з трьох фрагментів знаменитих збережених Сувоїв Мертвого моря, які належать до періоду Першого Храму (950 – 586 роки до н.е. в історії Ізраїлю) вважали втраченим. Але папірус, якому 2700 років, виявили у штаті Монтана, США. Неназваний власник древнього артефакту пояснив, що цей папірус, який довгий час висів у рамці на стіні, отримала його матір у подарунок під час відвідування Єрусалиму ще 1965 року.

[ + – ] Один з трьох фрагментів знаменитих збережених Сувоїв Мертвого моря, які належать до періоду Першого Храму (950 – 586 роки до н.е. в історії Ізраїлю) вважався втраченим. Але папірус, якому 2700 років, виявили у штаті Монтана, США. Фото: Daily Mail

"Рукописи періоду Першого Храму, написані на папірусі, майже не збереглися. В нас є тисячі фрагментів сувоїв, які належать до періоду Другого Храму, однак в нас лише три документи, включаючи цей нещодавно знайдений, з періоду Першого Храму", — говорить Джо Узиель з Управління старожитностей Ізраїлю.

[ + – ] В нас є тисячі фрагментів сувоїв, які належать до періоду Другого Храму, однак в нас лише три документи, включаючи цей нещодавно знайдений, з періоду Першого Храму, кажуть учені Фото: Daily Mail

Сам виявлений фрагмент давнього тесту дуже загадковий, оскільки складається всього з чотирьох вирваних рядків, які починаються зі слів "до Ізмаїла пішли…" давньоєврейською мовою. Вчені вважають, що повне повідомлення було набором інструкцій для одержувача.

[ + – ] Сам виявлений фрагмент давнього тесту дуже загадковий, оскільки складається всього з чотирьох вирваних рядків, які починаються зі слів "до Ізмаїла пішли..." давньоєврейською мовою Фото: Daily Mail

За словами вчених, ім'я Ізмаїл, згадане у рукописі, було звичайним ім'ям у біблійний період, і означає "Бог почує". Вперше це ім'я з'являється у Біблії як ім'я старшого сина Авраама та рабині Агар, а пізніше це ім'я найчастіше зустрічається у Біблії.

Вчені провели ретельний аналіз виявленого фрагмента та підтвердили його справжність, а також приблизний вік 2700 років. Експерти вважають, що цей папірус взяли там же, де виявлено й інші Сувої Мертвого моря.

[ + – ] Вчені провели ретельний аналіз виявленого фрагмента та підтвердили його справжність, а також зразковий вік у 2700 років Фото: Daily Mail

Тепер цей фрагмент повернувся на свою історичну батьківщину і зберігається в Управлінні старожитностей Ізраїлю. Але вчені також заявили, що ще багато стародавніх сувоїв знаходяться у приватних колекціях у всьому світі.

Фокус уже писав про те, що минулого року в Ізраїлі археологи виявили фрагменти біблійних манускриптів, яким приблизно 2000 років.

Також Фокус писав про те, що ШІ допоміг розгадати одну з таємниць Сувоїв Мертвого моря ще у 2021 році.