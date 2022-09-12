Завтракай как король. Ученые рассказали, как питаться, чтобы похудеть

Исследователи изучили диеты, основанные на плотном завтраке и обнаружили нечто интересное.

Тема диет и здорового питания стала еще актуальнее с началом пандемии коронавируса — из-за карантина и удаленной работы многие столкнулись с избыточным весом и необходимостью избавиться от него. Новое исследование шотландских ученых показало, какой из приемов пищи играет более важную роль для организма, пишет New Atlas.

Ученые из Университета Абердина в Шотландии отобрали тридцать испытуемых, страдающих от избыточного веса или ожирения — 16 мужчин и 14 женщин. Обе группы придерживались относительно равного баланса жиров, белков и углеводов в течение четырех недель, однако с разным распределением калорий в течение дня — их условно назвали дневной и вечерней диетой.

Испытуемые придерживались такой диеты, затем неделю придерживались сбалансированного потребления калорий, а после придерживались противоположной диеты еще месяц.

В своем новом исследовании ученые сосредоточились на изучении расхода энергии у испытуемых. Для этого они использовали метол двойной маркировки воды — он измеряет обмен водорода и кислорода в организме. Результаты показывали, что обе диеты являются равносильными в отношении расхода энергии или потери веса — все испытуемые теряли чуть больше 3 кг за месяц диеты.

Однако любопытным оказалось другое — ученые заметили, что время приема пищи способно воздействовать на аппетит. Для того, чтобы отследить уровень аппетита исследователи использовали специальную шкалу. Ее испытуемые заполняли в течение всего дня с момента пробуждения — отмечая свой уровень аппетита каждые полчаса. Результаты показывали, что те, кто находились в группе дневной диеты, имели куда более низкую шкалу аппетита в течение всего дня.

По словам шотландских ученых, хоть исследование и не проводилось в закрытых лабораторных условиях, оно все равно дает четкое понимание того, что плотный завтрак способен подавлять уровень аппетита в течение всего дня.

Ученые надеются, что полученные ими результаты в дальнейшем позволят обнаружить наиболее действенные диеты. Они продолжат изучать график приема пищи, чтобы понять когда лучше всего есть и почему.

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