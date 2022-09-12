Снідай, як король. Учені розповіли, як харчуватися, щоб схуднути

Дослідники вивчили дієти, засновані на щільному сніданку, та виявили дещо цікаве.

Тема дієт і здорового харчування стала ще актуальнішою з початком пандемії коронавірусу — через карантин і віддалену роботу багато хто зіткнувся з надмірною вагою та необхідністю позбутися її. Нове дослідження шотландських учених показало, який із прийомів їжі відіграє важливішу роль для організму, пише New Atlas.

Учені з Університету Абердіна в Шотландії відібрали тридцять піддослідних, які страждають від надмірної ваги або ожиріння — 16 чоловіків і 14 жінок. Обидві групи дотримувалися відносно рівного балансу жирів, білків і вуглеводів протягом чотирьох тижнів, проте з різним розподілом калорій протягом дня їх умовно назвали денною та вечірньою дієтою.

Досліджувані дотримувалися такої дієти, потім тиждень дотримувалися збалансованого споживання калорій, а потім дотримувалися протилежної дієти ще місяць.

У новому дослідженні вчені зосередилися на вивченні витрати енергії в піддослідних. Для цього вони використовували метод подвійного маркування води — він вимірює обмін водню та кисню в організмі. Результати показували, що обидві дієти є рівносильними щодо витрати енергії або втрати ваги — всі випробувані втрачали трохи більше 3 кг на місяць дієти.

Проте цікавим виявилося інше — вчені помітили, що час їди здатний упливати на апетит. Для того, щоб відстежити рівень апетиту, дослідники використовували спеціальну шкалу. Її випробувані заповнювали протягом дня з моменту пробудження — відзначаючи свій рівень апетиту кожні пів години. Результати показували, що ті, хто були в групі денної дієти, мали значно нижчу шкалу апетиту протягом усього дня.

За словами шотландських вчених, хоч дослідження й не проводили в закритих лабораторних умовах, воно все одно дає чітке розуміння того, що щільний сніданок здатний пригнічувати рівень апетиту протягом усього дня.

Учені сподіваються, що отримані ними результати надалі дозволять виявити найдієвіші дієти. Вони продовжать вивчати графік прийому їжі, щоб зрозуміти коли найкраще їсти й чому.

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