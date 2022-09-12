Прорыв в лечении рака. Крохотные имплантаты в считанные дни уничтожат агрессивную опухоль

Ученые заявили о революционном способе борьбы с агрессивной формой рака легких — с помощью имплантированных "фармацевтических фабрик".

Исследователи уже давно бьются над решением проблемы лечения крайне агрессивной формы рака легких — мезотелиомой. По словам медиков, такой тип очень сложно вылечить с помощью хирургической резекции, однако новый тип терапии показывает рекордные успехи в борьбе с мезотелиомой, пишет Science Alert.

В своем новом исследовании ученые из Медицинского колледжа Бейлора сосредоточились на разработке так называемой "фармацевтической фабрики" — крохотного имплантата в виде шариков из альгината. Каждая из крохотных капсул диаметром не более полутора миллиметров и предназначена для непрерывного производства всплеска интерлейкина-2 (ИЛ-2). Это природное соединение активирует лейкоциты организма, которые необходимы для борьбы со злокачественными новообразованиями.

Пока ученые провели исследования лишь на мышах, однако результаты поражающие. По словам хирурга-онколога Брайана Берта, в своем исследовании они объединили крохотные имплантаты с препаратом, нацеленным на белок PD-1 (ингибиторы контрольных точек не взаимодействуют с раком напрямую, однако способен обучить иммунную систему более эффективно выявлять и уничтожать раковые клетки).

В ходе исследования ученые обнаружили, что сами по себе имплантаты разрушили опухоли у половины мышей всего за несколько дней. Однако в сочетании с ингибиторами контрольной точки — результаты были потрясающими. У 100% мышей раковые клетки были разрушены.

Ученые отмечают, что данное исследование доказывает, что подобная терапия станет самым эффективным способом борьбы с этой формой рака легких. В дальнейших исследованиях ученые намерены сосредоточиться на экспериментах с людьми.

Отметим, что подобные имплантаты эта же группа ученых уже использовала для борьбы с раком яичников — в ближайшее несколько месяцев начнутся исследования на людях. В дальнейшем хирург-онколог Берет и его группа коллег намерены создать группу терапий, которая поможет в лечении других онкологических заболеваний.

Напомним, ранее Фокус писал о еще одном уникальном исследовании — ученым удалось убить рак ультразвуком.