Прорив у лікуванні раку. Крихітні імплантати за лічені дні знищать агресивну пухлину

Вчені заявили про революційний спосіб боротьби з агресивною формою раку легенів – за допомогою імплантованих "фармацевтичних фабрик".

Дослідники вже давно б'ються над вирішенням проблеми лікування вкрай агресивної форми раку легень — мезотеліомою. За словами медиків, такий тип дуже складно вилікувати за допомогою хірургічної резекції, проте новий тип терапії показує рекордні успіхи у боротьбі з мезотеліомою, пише Science Alert.

У своєму новому дослідженні вчені з Медичного коледжу Бейлора зосередилися на розробці так званої фармацевтичної фабрики — крихітного імплантату у вигляді кульок з альгінату. Кожна з крихітних капсул діаметром не більше півтора міліметра і призначена для безперервного виробництва сплеску інтерлейкіну-2 (ІЛ-2). Ця природна сполука активує лейкоцити організму, які необхідні для боротьби зі злоякісними новоутвореннями.

Поки вчені провели дослідження лише на мишах, проте результати вражають. За словами хірурга-онколога Браяна Берта, у своєму дослідженні вони об'єднали крихітні імплантати з препаратом, націленим на білок PD-1 (інгібітори контрольних точок не взаємодіють з раком безпосередньо, проте здатні навчити імунну систему більш ефективно виявляти та знищувати ракові клітини).

У процесі дослідження вчені виявили, що самі собою імплантати зруйнували пухлини у половини мишей всього за кілька днів. Однак у поєднанні з інгібіторами контрольної точки результати були приголомшливими. У 100% мишей ракові клітини було зруйновано.

Вчені зазначають, що це дослідження доводить, що подібна терапія стане найефективнішим способом боротьби з цією формою раку легень. У подальших дослідженнях вчені мають намір зосередитись на експериментах з людьми.

Зазначимо, що подібні імплантати ця група вчених уже використовувала для боротьби з раком яєчників — найближчими кількома місяцями почнуться дослідження на людях. Надалі хірург-онколог Берет та його група колег мають намір створити групу терапій, яка допоможе у лікуванні інших онкологічних захворювань.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про ще одне унікальне дослідження — вченим вдалося вбити рак ультразвуком.