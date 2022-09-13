Не от мира сего. Сверхтвердые алмазы прибыли на Землю прямиком из космоса

По мнению ученых, гексагональные алмазы попали на нашу планету после столкновения астероида с карликовой планетой.

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Новое исследование показывает, что необычные гексагональные алмазы или лонсдейлиты, могли быть выброшены в космос в составе обломков, которые появились после столкновения карликовой планеты с большим астероидом примерно 4,5 млрд лет назад, пишет Space.

Австралийские ученые обнаружили лонсдейлиты в очень редком классе каменных метеоритов, которые называются урейлиты. Исследование предполагает, что эти метеориты могли быть частью мантии карликовой планеты. Но в результате катастрофического столкновения с астероидом миллиарды лет назад эти обломки улетели в космос и достигли Земли.

Эти гексагональные алмазы, как и графит, древесный уголь и обычный алмаз, являются особой структурной формой углерода. Если в обычном алмазе атомы углерода расположены в форме куба, то атомы углерода в лонсдейлите расположены в форме шестиугольников.

[ + – ] Эти гексагональные алмазы, как и графит, древесный уголь и обычный алмаз, являются особой структурной формой углерода. Если в обычном алмазе атомы углерода расположены в форме куба, то атомы углерода в лонсдейлите расположены в форме шестиугольников Фото: wikipedia

Впервые лонсдейлит, который представляет собой очень маленький кристалл, который можно увидеть только под микроскопом, синтезировали из графита в 1967 году. В том же году эти необычные алмазы обнаружили в железных метеоритах Canyon Diablo, которые являются фрагментами астероида, который упал на Землю несколько десятков тысяч лет назад и после него остался кратер в штате Аризона, США. Свое название эти алмазы получили в честь британского кристаллографа Кэтлин Лонсдейл.

"Мы считаем, что гексагональная форма лонсдейлита делает его тверже, чем обычный алмаз, поэтому можно создать новые технологии производства для изготовления сверхтвердых материалов. Наше исследование доказывает, что лонсдейлиты имеют природное происхождение. Также нам удалось обнаружить самые большие из известных на сегодня подобных алмазов, которые имеют размер до микрона, а это намного тоньше человеческого волоса", — говорит Дугал МакКаллох из Мельбурнского королевского технологического института, Австралия.

[ + – ] Австралийские ученые обнаружили лонсдейлиты в очень редком классе каменных метеоритов, которые называются урейлиты Фото: wikipedia

Ученые считают, что лонсдейлит в исследуемых метеоритах образовался при высоких температурах и очень высоком давлении Такая экстремальная среда позволила лонсдейлиту сохранить форму и текстуру графита. Но позже, когда окружающая среда остыла и давление уменьшилось, лонсдейлит был частично заменен обычными алмазами в этих метеоритах.

По словам МакКаллоха, можно создать технологии промышленного производства, которые будут имитировать условия создания гексагональных алмазов в метеоритах. Ученые считают, что лонсдейлит можно будет использовать для изготовления крошечных сверхтвердых деталей разных устройств и можно будет заменить ими детали, созданные на основе графита.

Как уже писал Фокус, этим летом в Африке обнаружили самый крупный за последние 3 столетия розовый алмаз. Его вес составляет 170 карат.

Также Фокус писал о том, что недавнее исследование показывает, что с помощью алмазов можно изучить историю нашей планеты вплоть до 1 млрд лет назад.

Фокус уже писал о том, что ученые смогли превратить пластиковые отходы в крошечные алмазы.