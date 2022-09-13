Не від світу цього. Надтверді алмази прибули на Землю прямо з космосу

На думку вчених, гексагональні алмази потрапили на нашу планету після зіткнення астероїда з карликовою планетою.

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Нове дослідження показує, що незвичайні гексагональні алмази, або лонсдейліти, могло викинути в космос у складі уламків, які з'явилися після зіткнення карликової планети з великим астероїдом приблизно 4,5 млрд років тому, пише Space.

Австралійські вчені виявили лонсдейліти в рідкісному класі кам'яних метеоритів, які називаються урейліти. Дослідження передбачає, що це метеорити були частиною мантії карликової планети. Але внаслідок катастрофічного зіткнення з астероїдом мільярди років тому ці уламки відлетіли в космос і досягли Землі.

Ці гексагональні алмази, як і графіт, деревне вугілля та звичайний алмаз, є особливою структурною формою вуглецю. Якщо у звичайному алмазі атоми вуглецю розташовані у формі куба, то атоми вуглецю в лонсдейліті розташовані у формі шестикутників.

[ + – ] Ці гексагональні алмази, як і графіт, деревне вугілля та звичайний алмаз, є особливою структурною формою вуглецю. Якщо у звичайному алмазі атоми вуглецю розташовані у формі куба, то атоми вуглецю в лонсдейліті розташовані у формі шестикутників Фото: wikipedia

Вперше лонсдейліт, який є дуже маленьким кристалом і який можна побачити тільки під мікроскопом, синтезували з графіту в 1967 році. У тому ж році ці незвичайні алмази виявили у залізних метеоритах Canyon Diablo, які є фрагментами астероїда, впавшого на Землю кілька десятків тисяч років тому, після нього залишився кратер у штаті Аризона, США. Свою назву ці алмази отримали на честь британської кристалографині Кетлін Лонсдейл.

"Ми вважаємо, що гексагональна форма лонсдейліту робить його твердішим, ніж звичайний алмаз, тому можна створити нові технології виробництва для виготовлення надтвердих матеріалів. Наше дослідження доводить, що лонсдейліти мають природне походження. Також нам вдалося виявити найбільші з відомих на сьогодні таких алмазів, які мають розмір до мікрона, а це набагато тонше за людське волосся", — каже Дугал МакКаллох з Мельбурнського королівського технологічного інституту, Австралія.

[ + – ] Австралійські вчені виявили лонсдейліти в дуже рідкісному класі кам'яних метеоритів, які називаються урейліти Фото: wikipedia

Вчені вважають, що лонсдейліт у досліджуваних метеоритах утворився за високих температур і дуже високого тиску. Таке екстремальне середовище дозволило лонсдейліту зберегти форму та текстуру графіту. Але пізніше, коли навколишнє середовище охололо і тиск зменшився, лонсдейліт частково замінили звичайні алмази в цих метеоритах.

За словами МакКаллоха, можна створити технології промислового виробництва, які імітуватимуть умови створення гексагональних алмазів у метеоритах. Вчені вважають, що лонсдейліт можна використовувати для виготовлення крихітних надтвердих деталей різних пристроїв і можна буде замінити ними деталі, створені на основі графіту.

Як уже писав Фокус, цього літа в Африці виявили найбільший за останні 3 століття рожевий алмаз. Його вага складає 170 каратів.

Також Фокус писав про те, що недавнє дослідження показує, що за допомогою алмазів можна вивчити історію нашої планети до 1 млрд років тому.

Фокус вже писав про те, що вчені змогли перетворити пластикові відходи на крихітні алмази.