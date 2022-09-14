Время приема пищи может повлиять на ваше психическое здоровье: когда нельзя есть

Новое исследование показывает, как можно снизить риск развития депрессии или беспокойства с помощью правильно выбранного времени для еды.

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Если человек работает или просто не спит по ночам, то это может привести к проблемам с психическим здоровьем. Одной из причин этого, ученые называют ночной прием пищи, пишет ScienceAlert.

Бодрствование в ночное время, как показывают многие исследования, может негативно сказаться на настроении и эмоциональном состоянии человека. Последствиями ночного образа жизни могут стать депрессия и постоянное беспокойство. Чтобы защитить свое психическое здоровье от нарушений, американские ученые предлагают изменить время приема пищи.

Обычный баланс гормонов в человеческом организме колеблется в течение дня в зависимости от биологоческих часов и новое исследование показывает, что что ночные приемы пищи могут вмешиваться в обмен веществ. Поэтому ночной прием пищи, может быть причиной не только появления ожирения, но и депрессии, а также тревоги.

"Наше исследование предполагает, что отказ от ночных приемов пищи может стабилизировать и улучшить эмоциональное состояние человека", — говорит Сара Челлаппа из Brigham and Women's Hospital, Бостон, США.

[ + – ] Чтобы защитить свое психическое здоровье от нарушений, американские ученые предлагают изменить время приема пищи Фото: Tony Tallec/Alamy Stock Photo

Ученые провели эксперимент, в котором приняли участие 19 респондентов. Одни из них принимали пищу, как днем, так и ночью, а другие – только днем.

Результаты показали, что у тех, кто питался ночью уровень настроения, похожего на депрессию, вырос на 26%, а уровень настроения, похожего на беспокойство вырос на 16% по сравнению с обычным эмоциональным состоянием человека. У тех, кто питался днем, никаких изменений настроения выявлено не было.

"Это доказательство того, что время приема пищи оказывает умеренное или сильное влияние на уровень настроения, подобного депрессии и тревоге, и такие эффекты были связаны со смещением биологоческих часов", — говорит Челлаппа.

Но точно сказать почему и как именно время приема пищи оказывает такое сильное влияние на настроение, ученые пока не могут.

Ученые считают, что в этом может играть свою роль непереносимость глюкозы в ночное время. Ученые считают, что только прием пищи в дневное время может предотвратить дисбаланс глюкозы, который развивается у тех, кто работает или просто не спит ночью.

Ученые теперь хотят выяснить, может ли смещение биологического ритма изменить микробиоту кишечника таким образом, чтобы негативно влиять на психическое здоровье. Кишечный микробиом также тесно связан с человеческим биологическим ритмом, и, когда биологические часы сбиваются, то могут произойти негативные изменения, что приведет к заболеваниям. Ученые считают, что измененный микробиом кишечника также связан с появлением симптомов тревоги и депрессии.

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