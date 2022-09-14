Час прийому їжі може вплинути на ваше психічне здоров'я: коли не можна їсти

Нове дослідження показує, як знизити ризик розвитку депресії чи занепокоєння з допомогою правильно обраного часу для їжі.

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Якщо людина працює або просто не спить ночами, то це може призвести до проблем із психічним здоров'ям. Однією з причин цього вчені називають нічний прийом їжі, пише ScienceAlert.

Неспання в нічний час, як показують багато досліджень, може негативно позначитися на настрої та емоційному стані людини. Наслідками нічного способу життя можуть стати депресія та постійне занепокоєння. Щоб захистити своє психічне здоров'я від порушень, американські вчені пропонують змінити час прийому їжі.

Звичайний баланс гормонів в людському організмі коливається протягом дня залежно від біологічних годин і нове дослідження показує, що нічні прийоми їжі можуть втручатися в обмін речовин. Тому нічний прийом їжі може бути причиною не тільки появи ожиріння, але і депресії, а також тривоги.

"Наше дослідження передбачає, що відмова від нічних прийомів їжі може стабілізувати та покращити емоційний стан людини", — говорить Сара Челлаппа з Brigham and Women's Hospital, Бостон, США.

[ + – ] Щоб захистити своє психічне здоров'я від порушень, американські вчені пропонують змінити час прийому їжі. Фото: Tony Tallec/Alamy Stock Photo

Вчені провели експеримент, у якому взяли участь 19 респондентів. Одні з них приймали їжу, як вдень, так і вночі, а інші лише вдень.

Результати показали, що у тих, хто харчувався вночі, рівень настрою, схожого на депресію, зріс на 26%, а рівень настрою, схожого на занепокоєння, виріс на 16% порівняно зі звичайним емоційним станом людини. У тих, хто харчувався вдень, жодних змін настрою не було виявлено.

"Це доказ того, що час прийому їжі має помірний або сильний вплив на рівень настрою, подібного до депресії та тривоги, і такі ефекти були пов'язані зі зміщенням біологічних годин", — говорить Челаппа.

Але точно сказати чому і як саме час прийому їжі робить такий сильний вплив на настрій, вчені поки що не можуть.

Вчені вважають, що в цьому може відігравати роль непереносимість глюкози в нічний час. Вчені вважають, що тільки прийом їжі в денний час може запобігти дисбалансу глюкози, який розвивається у тих, хто працює або просто не спить вночі.

Вчені тепер хочуть з'ясувати, чи зміщення біологічного ритму може змінити мікробіоту кишечника таким чином, щоб негативно впливати на психічне здоров'я. Кишковий мікробіом також тісно пов'язаний з людським біологічним ритмом, і, коли біологічний годинник збивається, то можуть відбутися негативні зміни, що призведе до захворювань. Вчені вважають, що змінений мікробіом кишечника також пов'язаний із появою симптомів тривоги та депресії.

Як вже писав Фокус, вчені з'ясували, що один ковток алкоголю в юності формує залежність людини на все життя.