Австралии грозит массовая гибель лесов. Их погубит причудливый "танец" Луны

Ученые обнаружили связь между уничтожением мангровых зарослей в заливе Карпентария и циклами спутника Земли.

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Еще с 17-го столетия людям известно, что Луна движется вокруг Земли не по ровной орбите, а как бы верх-вниз и со смещением на несколько градусов. Именно эти колебания спутника влияют на приливы и отливы Земли. В новом исследовании ученые предположили, что лунный узловой цикл, который составляет 18,61 лет, вероятно способствовал массовой гибели деревьев в австралийском заливе Карпентария, пишет The Guardian.

Ученые не впервые изучают влияние колебаний Луны. Так, в более ранних исследованиях ученые NASA обнаружили, что через 10-15 лет именно эти колебания усилят повышение уровня моря, вызванное климатическими изменениями. Что в свою очередь приведет к наводнениям вдоль всей береговой линии.

По мнению ученых, разница колебаний уровня воды в австралийских заливах, по типу Карпентария, может варьироваться в диапазоне до 40 см.

В ходе исследования ученые проанализировали спутниковые снимки Земли за более чем 30 лет и сопоставили их с узловыми циклами Луны. В результате ученые пришли к выводу, что эти территории чувствуют себя наиболее комфортно в диапазоне средних и высоких приливов. В то же время низкий уровень приливов заставляет мангровые заросли испытывать стресс — деревья в итоге сбрасывают листья.

[ + – ] Мангровые заросли в заливе Карпентария могут быть уничтожены. Фото: Jono Searle/AAP

Ученые также сопоставили наиболее неблагоприятные года для мангровых зарослей с приливами спутника Земли и пришли к выводу, что именно они поспособствовали массовому вымиранию деревьев в 2015-16 годах. Тогда в результате фазы малого лунного прилива погибли почти 40 миллионов деревьев.

Исследователи обнаружили, что столь катастрофические последствия для мангровых зарослей были обусловлены двумя факторами: во-первых, низким диапазоном приливов Луны, во вторых, Эль-Ниньо. В результате уровень воды здесь снизился почти на 80 см.

Причуда лунных колебаний заключается в том, что в регионе с одним приливом в день, фаза луны может привести к более низкому диапазону приливов и менее частым наводнениям. В то же время, регионы с двумя приливами в день при той же фазе будут затоплены.

Отметим, ранее ученые отмечали, что глобальное потепление положительно воздействовало на мангровые заросли — ежегодный подъем уровня воды здесь держался на уровне чуть более 7 мм в год. Однако при более высоких темпах поднятия уровня воды в море из-за колебаний Луны, попросту уничтожит миллионы деревьев.

Напомним, ранее Фокус писал о том, что четверть "зеленых легких" Земли уничтожены в Амазонке — коренные народы бьют тревогу и просят о помощи.