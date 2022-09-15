Австралії загрожує масова смерть лісів. Їх погубить химерний "танець" Місяця

Учені виявили зв'язок між знищенням мангрових чагарників у затоці Карпентарія та циклами супутника Землі.

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Ще із 17-го століття людям відомо, що Місяць рухається навколо Землі не по рівній орбіті, а нібито вверх-вниз і зі зміщенням на кілька градусів. Саме ці коливання супутника впливають на припливи та відливи Землі. У новому дослідженні вчені припустили, що місячний вузловий цикл, який становить 18,61 року, ймовірно, сприяв масовій загибелі дерев в австралійській затоці Карпентарія, пише The Guardian.

Учені не вперше вивчають уплив коливань Місяця. У попередніх дослідженнях учені NASA виявили, що через 10-15 років саме ці коливання посилять підвищення рівня моря, викликане кліматичними змінами. Що, зі свого боку, призведе до повеней уздовж усієї берегової лінії.

На думку вчених, різниця коливань рівня води в австралійських затоках на кшталт Карпентарії може змінюватися в діапазоні до 40 см.

У ході дослідження вчені проаналізували супутникові знімки Землі за понад 30 років і зіставили їх із вузловими циклами Місяця. У результаті вчені дійшли висновку, що ці території почуваються найкомфортніше в діапазоні середніх і високих припливів. Водночас низький рівень припливів змушує мангрові зарості відчувати стрес — дерева в результаті скидають листя.

[ + – ] Мангрові зарості в затоці Карпентарія можуть бути знищені Фото: мангровые заросли

Учені також зіставили найнесприятливіші роки для мангрових чагарників із припливами супутника Землі та дійшли висновку, що саме вони сприяли масовому вимиранню дерев у 2015-16 роках. Тоді внаслідок фази малого місячного припливу загинули майже 40 мільйонів дерев.

Дослідники виявили, що такі катастрофічні наслідки для мангрових чагарників були обумовлені двома факторами: по-перше, низьким діапазоном припливів Місяця, по-друге, Ель-Ніньйо. Внаслідок цього рівень води тут знизився майже на 80 см.

Примхи місячних коливань полягають у тому, що в регіоні з одним припливом на день фаза місяця може призвести до нижчого діапазону припливів і менш частих повеней. Водночас регіони з двома припливами за день за тієї ж фази будуть затоплені.

Зазначимо, раніше вчені зазначали, що глобальне потепління позитивно вплинуло на мангрові зарості — щорічне збільшення рівня води тут трималося на рівні трохи більше 7 мм на рік. Однак за вищих темпів підняття рівня води в морі через коливання Місяця просто знищить мільйони дерев.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, що чверть "зелених легень" Землі знищено в Амазонці — корінні народи б'ють на сполох і просять про допомогу.