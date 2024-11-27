Одного похмурого та туманного ранку: кенгуру склав компанію водієві у Австралії (відео)

Кенгуру вискочив на дорогу і хотів позмагатися з водієм у "спринті". Однак через мокру дорогу та туман чоловіку довелося дбати про тварину, яка могла потрапити під колеса його автівки.

Один мешканець містечка Моярра, розташованого в австралійській провінції Вікторія, їхав на роботу на своїй машині, коли перед дорогою вискочив кенгуру і почав бігти попереду водія, ніби "супроводжуючи" його. Вірусне відео з цим епізодом було розміщене на популярному фановому порталі ViralHog в Youtube.

В описі до відео наводяться слова водія, який розповів все те, що зняла камера його відеореєстратора 26 листопада о 6 ранку за місцевим часом.

Бажання кенгуру "позмагатися" змусило водія дбати про тварину

"Я їхав на роботу. Дорога була мокрою, моросив дощ і був сильний туман. Перед машиною вискочив кенгуру, який не міг перебігти на інший бік дороги", — говорить герой історії.

За його словами, йому здалося, що через мокру дорогу та пагорб тварина кілька разів підковзувалася. Через це водієві доводилося кілька разів гальмувати, аби не збити тварину.

"Він знову і знову зміг вискочити з під’їзної дороги. Тому мені довелося їхати повільно, щоб переконатися, що кенгуру в безпеці", — зізнався чоловік.

Нагадаємо, Фокус писав про те, як влада містечка у США закрила місто через загрозу від дикого кенгуру. Дика тварина втекла з вольєра, а потім бігала околицями міста і сприймала людей як конкурентів для "спринту"з нею.

Також ми розповідали, як величезний натовп кенгуру увірвався в гольф-клуб, влаштувавши хаос на полях. Незвичайні гості, які пробралися в рекреаційну зону, буквально заполонили поля для гольфу, перервавши не одну гру і здивувавши місцевих гравців.