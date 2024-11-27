Одним пасмурным и туманным утром: кенгуру составил компанию водителю в Австралии (видео)

Кенгуру выскочил на дорогу и хотел посоревноваться с водителем в "спринте". Однако из-за мокрой дороги и тумана мужчине пришлось заботиться о животном, которое могло попасть под колеса его машины.

Один житель городка Моярра, расположенного в австралийской провинции Виктория, ехал на работу на своей машине, когда перед дорогой выскочил кенгуру и начал бежать впереди водителя, будто "сопровождая" его. Вирусное видео с этим эпизодом было размещено на популярном фановом портале ViralHog в Youtube.

В описании к видео приводятся слова водителя, который рассказал все то, что сняла камера его видеорегистратора 26 ноября в 6 утра по местному времени.

Желание кенгуру "посоревноваться" заставило водителя заботиться о животном

"Я ехал на работу. Дорога была мокрой, моросил дождь и был сильный туман. Перед машиной выскочил кенгуру, который не мог перебежать на другую сторону дороги", — говорит герой истории.

По его словам, ему показалось, что из-за мокрой дороги и холма животное несколько раз подковыляло. Поэтому водителю приходилось несколько раз тормозить, чтобы не сбить животное.

"Он снова и снова смог выскочить с подъездной дороги. Поэтому мне пришлось ехать медленно, чтобы убедиться, что кенгуру в безопасности", — признался мужчина.

Напомним, Фокус писал о том, как власти городка в США закрыли город из-за угрозы от дикого кенгуру. Дикое животное сбежало из вольера, а потом бегало по окрестностям города и воспринимало людей как конкурентов для "спринта" с ним.

Также мы рассказывали, как огромная толпа кенгуру ворвалась в гольф-клуб, устроив хаос на полях. Необычные гости, которые пробрались в рекреационную зону, буквально заполонили поля для гольфа, прервав не одну игру и удивив местных игроков.