Россия заявляет, что космические спутники могут стать "законной целью" в военное время

РФ продолжает свою тенденцию делать провокационные заявления о международном порядке в космосе.

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Поскольку США продолжают использовать все больше коммерческих спутников для разведки и связи, Россия предупредила, что они могут стать "законной целью" для операций военного времени, пишет Space.

Такие заявления были сделаны российской делегацией во время заседания рабочей группы ООН по уменьшению космических угроз, которое проходит в Женеве с 12 по 16 сентября. Цель заседания рабочей группы – обсудить пути снижения угроз и расширение сотрудничества в космосе за счет создания и принятия новых норм и принципов ответственного поведения.

С таким заявлением выступил Константин Воронцов, сотрудник МИД России. Он заявил, что российская делегация видит чрезвычайно опасную тенденцию, которая выходит за рамки безвредного использования космических технологий, которая особенно проявилась во время войны в Украине.

По словам Воронцова, использование США и их союзниками космических спутников во время продолжающегося вторжения в Украину представляет собой косвенное участие в войне и эти спутники могут стать законной военной целью для РФ.

Российская делегация завила, что использование космических спутников в военных целях идет в разрез Договору о космосе, который предусматривает исключительно мирное использование космического пространства.

[ + – ] Российская делегация завила, что использование космических спутников в военных целях идет в разрез Договору о космосе, который предусматривает исключительно мирное использование космического пространства Фото: BBC

Заявления России о том, что спутники могут стать целью для поражения, прозвучали после того, как ее продолжающееся вторжение в Украину побудило Илона Маска отправить в Украину несколько партий терминалов Starlink для расширения интернет-покрытия после российских атак на критически важную инфраструктуру.

Помимо Starlink, коммерческие компании, которые занимаются спутниковой съемкой, такие как Planet, Maxar и BlackSky, предоставляли важные разведданные Украине, что сыграло важную роль в успехах украинской армии.

Российская делегация также предостерегла ООН от принятия "фрагментарных, не инклюзивных правил регулирования космической деятельности, которые не учитывают подходы всех государств-членов ООН и направленных на обеспечение космического доминирования небольшой группы стран".

Вместо этого Россия утверждает, что государства-члены ООН должны сосредоточиться на принятии обязательств по не размещению любого оружия в космосе, в том числе на орбитах вокруг Земли и других небесных тел.

Фокус уже писал о том, что в США обеспокоены испытаниями космического оружия в России и Китае и для этого есть веские причины.

Также Фокус писал о том, что Россия назвала стареющую МКС опасным и изношенным космическим объектом. Станция по мнению главы "Роскосмоса" превращается в кучу мусора.